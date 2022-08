Début du matin : pain tranché – Kelowna Capital News

Bonjour tout le monde! Commençons votre jeudi !

Fait amusant: Tout le monde connaît le dicton “C’est la meilleure chose depuis le pain tranché !” Eh bien, le pain tranché n’a été inventé qu’en 1928. Les miches de pain ont été inventées en 1912, mais ce n’est que le 7 juillet 1928 que la Chillicothe Baking Company à Chillicothe, Missouri, a commencé à trancher le pain.

En ce jour

En 1946, un tremblement de terre de magnitude 8,0 frappe la République dominicaine, tuant 100 personnes et laissant plus de 20 000 sans-abri.

En 1967, Pink Floyd sort son premier album ‘The Piper at the Gates of Dawn’.

En 1996, les 26e Jeux olympiques d’été se terminent à Atlanta, en Géorgie.

En 2005, le premier ministre canadien Paul Martin annonce Michaëlle Jean comme prochaine gouverneure générale du Canada. Elle est devenue la première gouverneure générale noire du Canada.

En 2007, la star des Giants de San Francisco, Barry Bonds, a frappé 755 coups de circuit en carrière, égalant Hank Aaron pour le record de tous les temps.

En 2012, le nageur américain Michael Phelps remporte sa 18e médaille d’or olympique (relais 4×100).

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale des biscuits aux pépites de chocolat, la Journée nationale de l’IPA, la Journée nationale du vin blanc, la Journée des travailleuses célibataires et la Journée des chiens d’assistance.

Un homme du Lower Mainland dans un état critique après avoir tiré à Kelowna. En savoir plus ici.

Chat sauvé d’un incendie à Penticton. En savoir plus ici.

La victime de l’incendie d’Enderby RV identifiée comme une femme de Lake Country. En savoir plus ici.

Tendance

Le joueur de la MLB Brett Phillips a eu un impact durable sur une jeune fille luttant contre le cancer à Tampa Bay. Mardi, Phillips a été échangé à Baltimore mais avant de partir, il a dû faire une autre visite.

Brett Phillips a développé un lien avec une jeune fan des Rays nommée Chloe Grimes, qui luttait contre le cancer et a déclaré que Brett était sa joueuse préférée lorsqu’elle a lancé un premier lancer au Trop en avril. Après avoir été DFA, Brett a visité l’école de Chloé et lui a donné un gant spécial 🥺 pic.twitter.com/XEYc2JPH2f – Jomboy Media (@JomboyMedia) 3 août 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’ancien président américain Barack Obama (61 ans), les acteurs Dylan et Cole Sprouse (30 ans), l’actrice et duchesse Meghan Markle (41 ans), l’acteur Billy Bob Thornton (67 ans), le lanceur retraité de la MLB Roger Clemens (60 ans), l’acteur Daniel Dae Kim (54 ans), la star de la LNH Maurice ‘Rocket’ Richard (aurait eu 101 ans) et le créateur de mode Louis Vuitton (aurait eu 201 ans)

passez une bonne journée tout le monde!

