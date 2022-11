Début du matin : les Dalmatiens – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! Commençons votre journée alors que nous nous dirigeons vers le week-end !

Fait amusant: Les dalmatiens naissent avec des robes blanches et développent leurs taches noires au fil du temps, parfois même dès 10 jours après la naissance.

En ce jour

En 1885, le parc national de Banff, le premier parc national du Canada, ouvre ses portes.

En 1920, le premier Thanksgiving américain a lieu à Philadelphie.

En 2013, Disney sort le film ‘Frozen’.

En 2019, la société de mode Louis Vuitton achète la société de bijoux Tiffany and Co. pour plus de 16 milliards de dollars.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est le Black Friday, la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Journée de la soie dentaire et la Journée nationale du parfait.

3 personnes arrêtées à la suite d’une course-poursuite sur Coquihalla. En savoir plus ici.

Les magasins d’alcools de Penticton et d’OK Falls ont été cambriolés sous la menace d’une arme. En savoir plus ici.

Un radiateur provoque un incendie dans une remorque Coldstream, jugé accidentel. En savoir plus ici.

Voici de quoi vous faire sourire à l’approche du week-end !

@allieweeksmurray Noël coûte déjà cher. Essayer d’ajouter des lumières et un décor extérieurs n’en a jamais fait une priorité pour nous, surtout pendant nos grandes années de lutte. Cette année, nous ne pouvions toujours pas donner la priorité aux lumières de la maison, mais j’ai décidé de leur offrir quelque chose de petit et il s’avère que c’est tout ce dont ils avaient besoin. 🥹🥹🥹 J’aime tellement ces enfants et leurs cœurs reconnaissants !!!!! #thankfulkids #momlifeisthebest #thankfulhearts ♬ Bundle of Joy – Jartisto

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’actrice Christina Applegate (51 ans), l’avocat John F. Kennedy Jr. (aurait eu 62 ans), le mangeur de compétition Joey Chestnut (39 ans) et le MLB Hall of Famer Joe DiMaggio (aurait ‘ai été 108).

Bonne journée et week-end à tous ! (et psst… c’est un mois avant Noël).

