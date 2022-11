Début du matin : la hauteur du mont Everett

Bonjour Okanagan! Commençons votre semaine !

Fait amusant: Lorsque le mont Everett a été mesuré pour la première fois, ils ont trouvé qu’il faisait exactement 29 000 pieds, mais comme il s’agit d’un nombre rond, il semble inventé, il a donc été déclaré à 29 002 pieds.

En ce jour

En 1895, la première course automobile a lieu à Chicago.

En 1939, le Canadien James Naismith, l’inventeur du ballon de basket et du casque de football, meurt à 78 ans.

En 1975, Bobby Orr joue son dernier match pour les Bruins de Boston.

En 1994, le tueur condamné Jeffrey Dahmer est matraqué à mort par un codétenu.

En 2010, l’acteur canadien Leslie Nielsen décède à 84 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est le Cyber ​​Monday, la Journée nationale de la marque et la Journée nationale du pain perdu.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

CONCOURS : faites preuve de créativité pour le match des Rockets de Kelowna et gagnez des billets pour les Canucks de Vancouver. En savoir plus ici.

Les Okanagan Young Writers Awards sont presque fermés pour 2022. En savoir plus ici.

Une femme de Kelowna retrouve son chien et sa voiture. En savoir plus ici.

Tendance

Imaginez que vous allez voir Diplo et qu’il est 4 heures du matin alors il joue ça…

@diplo les après sont un endroit sauvage ♬ son original – Diplo

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’acteur et animateur de télévision Jon Stewart (60 ans), le chanteur Randy Newman (79 ans), le gardien de but de la LNH Marc-André Fleury (38 ans), le rappeur canadien Trey Songz (38 ans), le claviériste canadien Paul Shaffer (73 ans), l’acteur Colman Domingo (52 ans) et la star de télé-réalité Anna Nicole Smith (aurait eu 55 ans).

Bon lundi à tous !

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

anniversaires de célébritéscaféKelownaOkanagan