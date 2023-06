Début du matin : Borborygmus – Kelowna Capital News

Bonjour tout le monde! J’espère que vous avez passé un bon week-end, commençons votre dernière semaine de juin !

Fait amusant: Avez-vous déjà rencontré Borborygmus? Nous avons tous, ce sont les bruits que fait votre estomac quand vous avez faim.

En ce jour

En 1916, les Indians de Cleveland deviennent la première équipe à porter des numéros sur leurs maillots.

En 1919, le New York Daily News commence à paraître.

En 1976, la Tour CN ouvre ses portes à Toronto.

En 1977, Elvis Presley se produit pour la dernière fois de sa carrière.

En 1997, l’auteur JK Rowling a publié « Harry Potter à l’école des sorciers », le premier volet de la série.

En 2014, les Cleveland Cavaliers repêchaient le Canadien Andrew Wiggins au premier rang du repêchage de la NBA.

En 2022, l’Avalanche du Colorado remporte sa troisième Coupe Stanley, battant le Lightning de Tampa Bay 2-1 pour remporter la série 4-2.

jours fériés

Aujourd’hui est la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, la Journée nationale des codes-barres, la Journée nationale du pudding au chocolat et la Journée mondiale du froid.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

La GRC de Kelowna tiendra une séance de recrutement

La récolte de raisins de cuve de la Colombie-Britannique est «dévastée» par la vague de froid hivernale

Une personne retrouvée avec des brûlures potentiellement mortelles à Vernon

Tendance

Ce doit être la plus petite tortue du monde, n’est-ce pas ?

@nataliekilbourne Rencontrez Filmore, la plus petite tortue de tous les temps ! Je l’ai trouvé sur ma promenade aujourd’hui! #turtle #turtletok #babyturtle #babyanimal ♬ Moi et mon animal de compagnie – Eitan Epstein Music

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec la chanteuse Ariana Grande (30), l’actrice/auteur Jeanette McCurdy (31), l’actrice Aubrey Plaza (39), le MLB Hall of Famer Derek Jeter (49), l’acteur Nick Offerman (53) , l’acteur Chris O’Donnell (53 ans), l’acteur Sean Hayes (53 ans), la star retraitée de la NFL Michael Vick (43 ans), le gardien de but retraité des Canucks de Vancouver Kirk McLean (57 ans) et l’acteur Jason Schwartzman (43 ans).

Bon lundi et belle semaine à tous !

@cunninghamjordy

[email protected]

