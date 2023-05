Début du matin : ananas – Kelowna Capital News

Bonjour tout le monde! J’espère que vous êtes rechargé après le long week-end ! Commençons votre semaine !

Fait amusant: Les ananas sont un groupe de baies fusionnées en une structure cohérente.

En ce jour

En 1881, un traversier surchargé près de London, en Ontario, coule et 180 personnes meurent.

En 1883, le pont de Brooklyn ouvre.

En 1930, la pilote Amy Johnson devient la première femme à voler en solitaire d’Angleterre en Australie.

En 1935, un match de la MLB se joue de nuit pour l’époque.

En 1974, la finale de la série « The Dean Martin Show » est diffusée.

En 1989, « Indiana Jones et la dernière croisade » sort en première.

En 1990, les Oilers d’Edmonton remportent la Coupe Stanley pour la cinquième fois en sept ans, battant les Bruins de Boston.

En 2001, Sherpa Temba Tsheri, 15 ans, devient la plus jeune personne à gravir l’Everest.

En 2018, l’une des plus grandes saisies de drogue de l’histoire des États-Unis se produit lorsque la police du Nebraska saisit 120 livres de fentanyl, assez pour tuer 26 millions de personnes.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée du petit-déjeuner sans fin, la Journée nationale des asperges, la Journée nationale des frères, la Journée nationale d’appréciation des traiteurs, la Journée nationale de l’escargot et la Journée nationale de la chasse au trésor.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Une ronde de pattes à l’exposition canine annuelle du Kelowna Kennel Club

Photos : Une fête inoubliable avec les champions de la Penticton Vees Fred Page Cup

Course d’endurance à travers Coldstream

Tendance

Vos animaux de compagnie / animaux ont-ils des drames entre eux ?

Ceci est juste une utilisation IMMACULÉE de Reddit. Performances maximales de l’application. pic.twitter.com/e5N9Kmxmm2 — Maladroite (@Maladroite) 21 mai 2023

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’acteur John C. Reilly (58 ans), le chanteur folk Bob Dylan (82 ans), le rappeur G-Eazy (34 ans), l’acteur Alfred Molina (70 ans), le lanceur MLB Bartolo Colon (50 ans) , l’acteur Tommy Chong (85 ans) et l’acteur Will Sasso (48 ans).

passez une bonne journée tout le monde!

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

anniversaires de célébritéscaféKelownaOkanagan