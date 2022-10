Début du détour pour les mises à jour sur la sécurité des piétons de Fairview Drive à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les automobilistes et les résidents de la région de DeKalb devraient être en alerte pour un détour qui a commencé vendredi et devrait durer trois semaines pour accueillir la construction à Fairview et Monticello drives du côté sud de la ville.

Selon une ville de DeKalb publication sur les réseaux sociaux vendredile détour a été mis en place afin que les équipes puissent construire deux îles sur Fairview Drive destinées à améliorer la sécurité des piétons.

La construction est intervenue après que la ville a répondu aux inquiétudes soulevées par les résidents concernant les excès de vitesse et la circulation des camions lourds sur Fairview Drive, selon le message.

La ville a indiqué que les améliorations apportées à l’infrastructure visent à aider les piétons à traverser la route une moitié à la fois.

Des panneaux d’arrêt seront également ajoutés une fois les îles construites.