Début du déploiement officiel de macOS Sonoma

Suite à son annonce lors de la WWDC 23, macOS Sonoma est désormais disponible en téléchargement sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour les utilisateurs Mac. Vous aurez besoin d’un MacBook Air, MacBook Pro ou Mac mini 2018 ou version ultérieure pour vous lancer. Les propriétaires d’iMac et de Mac Pro 2019 ou version ultérieure sont également à bord. Les Mac Pro 2019 et 2023 sont également pris en charge, tout comme les modèles Mac Studio 2022 et 2023. Le plus ancien appareil pris en charge sur la liste est l’iMac Pro 2017.

macOS Sonoma propose de nouveaux widgets pour l’écran d’accueil, une fonction de superposition du présentateur pour la vidéoconférence, des fonctionnalités Safari améliorées telles que les profils de navigation et la possibilité d’ajouter des pages Web au dock pour une expérience plus proche d’une application. Le mode Jeu offre des fréquences d’images plus cohérentes et une latence d’entrée et audio plus faible sur les contrôleurs sans fil et les AirPod.

D’autres fonctionnalités méconnues de MacOS Sonoma incluent une correction automatique nouvelle et améliorée, des mises à jour des rappels avec des listes d’épicerie intelligentes, ainsi qu’un remplissage rapide de formulaires PDF amélioré et des analyses de documents dans l’application Notes.

Source