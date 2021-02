Vingt-six éléphants de différents temples et chiens du Tamil Nadu et de Pondichéry ont été amenés à Thekampatti à Coimbatore pour le camp de rajeunissement de près de deux mois, qui a débuté lundi.

Des aliments nutritifs et un traitement de première classe pour les maux seront fournis aux pachydermes au camp de 48 jours, ont déclaré des sources du département HR&CE.

Le gouvernement a alloué 1,67 crore de Rs pour le camp et toutes les mesures sont prises pour la sécurité et la protection des pachydermes, en particulier pour empêcher l’entrée d’éléphants sauvages de la jungle, ont-ils déclaré.

Un responsable du département des forêts a déclaré que six tours de guet avaient été installées à différents endroits pour surveiller le camp, qui ne verra que des éléphants femelles. Par conséquent, les éléphants participants sont susceptibles d’attirer des partenaires mâles. Environ 50 membres du personnel des massifs forestiers de Mettupalayam, Karamadai et Sirumugai seraient déployés chaque jour dans le camp, rapporte L’Hindou.

Il existe un régime alimentaire prescrit pour les éléphants qui comprendra du fourrage vert, des fruits et des suppléments. Les éléphants subiront également un test de marche de six minutes chaque matin.

Le ministre des Forêts Dindigul Srinivasan, le ministre de l’Administration locale SP Velumani et le ministre des RH&CE Sevur S Ramachandran ont inauguré le camp en donnant des fruits et de la canne à sucre aux éléphants.

Coimbatore: Un camp de rajeunissement de 48 jours pour les éléphants du temple est en cours à Theppakadu, Mettupalayam. 26 éléphants participent à ce camp au Tamil Nadu pic.twitter.com/RqD0gfqPgx– ANI (@ANI) 9 février 2021

Le camp annuel, organisé par le Département des dotations religieuses et caritatives hindoues depuis 2003, a été introduit par

ancien ministre en chef Jayalalithaa.

Cependant, plus d’une centaine de spectateurs, y compris des cadres de l’AIADMK et le grand public, auraient été présents à l’événement inaugural malgré les restrictions relatives aux coronavirus. Des restrictions plus strictes sur les visiteurs devaient être appliquées à partir de mardi, selon les responsables. Le camp de rajeunissement de 48 jours se terminera le 27 mars.

(avec entrées de PTI)