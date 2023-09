Début difficile pour le déploiement du vaccin Covid

Les premiers trébuchements constituent une menace pour une administration qui espère une adoption robuste du vaccin le plus récent et une amélioration des performances par rapport à l’injection de la saison dernière, alors qu’environ 17 % des États-Unis l’avaient reçu, selon les chiffres du CDC de mai. Les experts de la santé craignent déjà les effets de la lassitude pandémique et d’une vague croissante de sentiment anti-vaccin sur l’adoption de cette injection ; un déploiement difficile pourrait décourager davantage d’Américains.

« Nous craignons vraiment que si le vaccin d’un patient n’est pas couvert et qu’il part, il ne reviendra pas, et c’est une opportunité perdue », a déclaré Ilisa Bernstein, vice-présidente principale de la pratique pharmaceutique et des affaires gouvernementales à l’American Pharmacists Association.

Bien que le pays ne soit plus en situation de pandémie, les cas et les hospitalisations ont augmenté régulièrement ces derniers mois. Et l’administration Biden est suffisamment préoccupée par le virus pour annoncer cette semaine la reprise de son programme de tests Covid par correspondance.

Les premiers problèmes ont incité à pointer du doigt la responsabilité : les assureurs ont blâmé les pharmaciens pour avoir mal codé les vaccins, les pharmaciens ont reproché aux fournisseurs de ne pas délivrer suffisamment de vaccins.

Le HHS a déclaré jeudi qu’il était au courant des refus de couverture et avait contacté les régimes d’assurance pour s’assurer que leurs systèmes étaient à jour.

« Notre message est simple : si vous êtes refusé pour absence de couverture, veuillez appeler votre assurance pour plus de détails sur la couverture en réseau afin de recevoir le vaccin COVID-19 mis à jour », a écrit un porte-parole du HHS dans un e-mail.

L’un des problèmes centraux a été que les pharmaciens peu familiers avec les nouvelles procédures saisissaient des informations incorrectes – telles que la confusion des codes d’assurance du nouveau vaccin avec ceux du vaccin bivalent de l’année dernière – ce qui a incité les assureurs à refuser la couverture, ont déclaré deux responsables de Biden familiers avec le question, a obtenu l’anonymat pour discuter librement du déploiement.

Certains assureurs n’ont pas non plus mis à jour leurs systèmes pour tenir compte du nouveau vaccin, ce qui entraîne des erreurs similaires.

« Le déploiement de nouvelles choses peut s’avérer difficile », a déclaré Jen Kates, vice-présidente senior de KFF, qui suit le déploiement du vaccin. « Il est difficile de savoir à quel point ces défis sont omniprésents. »

Le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, a minimisé l’importance des problèmes et de la confusion signalés à travers le pays, insistant mercredi sur le fait que les pharmacies résolvaient les problèmes et encourageaient les gens à contacter leurs assureurs s’ils rencontraient des problèmes.

Les porte-parole de Humana, Cigna, Blue Cross Blue Shield et Elevance Health ont déclaré à POLITICO que la plupart des membres peuvent se faire vacciner gratuitement. Un porte-parole de Cigna Healthcare a déclaré que la société avait mis à jour ses codes il y a environ deux semaines et que certaines pharmacies soumettaient des réclamations de manière incorrecte.

United n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les régimes d’assurance maladie américains ont déclaré à POLITICO dans un communiqué que leurs membres couvraient les injections de Covid-19 lorsqu’elles étaient administrées par l’intermédiaire de fournisseurs en réseau.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral, les pharmacies et d’autres partenaires pour garantir rapidement l’accès des patients aux vaccins contre la COVID-19 avec un partage des coûts nul et résoudre rapidement tout problème lié aux codes de facturation nouvellement ajoutés », a déclaré le groupe.

Certaines personnes assurées peuvent encore avoir à payer des dépenses si elles s’adressent à un fournisseur extérieur à leur réseau, a déclaré Kates, à moins qu’aucun fournisseur du réseau du plan ne propose la solution.

Les pharmacies, quant à elles, s’attendent à ce que la plupart des problèmes soient rapidement résolus.

La porte-parole de Rite Aid, Catherine Carter, a déclaré que la chaîne n’avait rencontré aucun problème de codage ou de facturation avec les nouveaux vaccins, qui sont attendus dans les magasins d’ici ce week-end, mais que dans certains cas, il n’y a pas assez de vaccins.

« Dans de nombreux magasins, la demande pour le nouveau vaccin contre la COVID-19 a dépassé l’offre allouée par le fabricant », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La porte-parole de Walgreens, Erin Loverher, a déclaré que la plupart des magasins de la chaîne disposent de suffisamment de doses pour garantir le respect des rendez-vous existants, bien que certains endroits aient connu des retards d’approvisionnement et aient suspendu la planification en ligne.

Les magasins CVS reçoivent les nouvelles injections au fur et à mesure, a déclaré le porte-parole Matt Blanchette, et certains rendez-vous pourraient devoir être déplacés « en raison de retards de livraison dans certains magasins ».

Les pharmaciens qui ont parlé à POLITICO ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les problèmes d’approvisionnement et de couverture s’aplanissent dans les semaines à venir à mesure que davantage de vaccins seront acheminés vers les prestataires et que les assureurs et les pharmacies mettront à jour leurs systèmes.

La FDA et le CDC ont approuvé la semaine dernière les vaccins Pfizer et Moderna approuvés, qui ont été mis à jour pour cibler la souche Covid qui a circulé à la fin du printemps et au début de l’été. Les fabricants ont commencé à expédier des doses dès que la recommandation de la directrice du CDC, Mandy Cohen, est devenue officielle.

Mais maintenant que les pharmacies doivent payer les doses d’avance, les magasins doivent équilibrer ces coûts avec la demande anticipée et les questions concernant le remboursement des payeurs.

Brian Caswell, pharmacien à Baxter Springs, Kan., n’a pas été en mesure de tester ces problèmes car sa commande Moderna n’est pas encore arrivée. Il a déclaré avoir vu des publicités télévisées affirmant que les vaccins étaient disponibles dans les pharmacies locales.

« C’est drôle, car ils ne sont pas ici, dans ma pharmacie ni dans aucune de mes pharmacies », a déclaré Caswell à POLITICO.

Les porte-parole de Pfizer et Moderna ont déclaré qu’ils avaient de nombreuses doses à distribuer, chaque entreprise ayant expédié jusqu’à présent des millions de doses.

Les premières difficultés font suite à des mois de préparation au sein de l’administration pour la transition vers un système commercialisé.

Les responsables de Biden ont exprimé leurs inquiétudes plus tôt cet été quant au fait que le changement pourrait être cahoteux, a déclaré un responsable de Biden impliqué dans des conversations internes qui n’était pas autorisé à s’exprimer officiellement. Les responsables ont exhorté les dirigeants du HHS à travailler en étroite collaboration avec les assureurs et les pharmacies pour garantir que leurs travailleurs soient formés et préparés.

En juillet, CMS a envoyé une lettre aux payeursleur conseillant de se préparer au changement et en août, l’American Medical Association publié de nouveaux codes que les payeurs peuvent utiliser pour les nouveaux clichés. Suite à l’autorisation des tirs, CMS a envoyé une autre lettre aux payeurs avec ces nouveaux codes. En septembre, le HHS a lancé le Bridge Access Program, qui fournira des vaccins gratuits aux personnes non assurées.

Bernstein de l’APhA a déclaré que les « difficultés croissantes » entre les systèmes de pharmacie et de régime ne sont pas inhabituelles lorsqu’un nouveau produit médical arrive sur le marché.

« C’est juste une sorte de tempête parfaite où beaucoup de choses se produisent en même temps », a-t-elle déclaré.