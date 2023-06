Début des travaux pour nettoyer le déraillement d’un train dans la rivière Yellowstone au Montana

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Des travaux sont en cours pour nettoyer les wagons transportant des matières dangereuses qui sont tombés dans la rivière Yellowstone, dans le sud du Montana, après l’effondrement d’un pont au cours du week-end, ont annoncé lundi des responsables.

Montana Rail Link élabore un plan de nettoyage et travaille avec ses syndicats et BNSF Railway pour réacheminer les trains de marchandises dans la région afin de limiter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré Beth Archer, porte-parole de l’Agence américaine de protection de l’environnement, dans une déclaration conjointe publiée. avec le Département de la qualité environnementale du Montana et Montana Rail Link.

Des entrepreneurs et une grande grue étaient sur place pour stabiliser et retirer les voitures de la rivière une fois qu’un plan a été défini, ont indiqué des responsables.

Certains wagons qui n’ont pas déraillé ont été retirés de la zone, et deux wagons transportant de l’hydrosulfure de sodium ont vu leur contenu transféré sur d’autres wagons et mis en sécurité, a déclaré Archer.

Montana Rail Link sera responsable de tous les coûts de nettoyage, a déclaré le PDG Joe Racicot lors d’une conférence de presse.

Seize wagons ont déraillé et 10 d’entre eux se sont retrouvés dans la rivière en aval du parc national de Yellowstone samedi matin.

Six voitures mutilées transportant de l’asphalte chaud, trois contenant du soufre fondu et une avec de la ferraille sont restées dans les eaux tumultueuses lundi dans une zone entourée de terres agricoles près de la ville de Columbus, à environ 40 miles (environ 64 kilomètres) à l’ouest de Billings.

Deux des voitures ont été submergées et une équipe de plongée a été déployée pour recueillir plus d’informations, a déclaré Archer dans un communiqué.

Joni Sandoval, la coordinatrice sur place de l’EPA, a déclaré lors d’une conférence de presse que son agence avait invité des experts des agences fédérales et étatiques de la pêche et de la faune à venir sur le site pour évaluer comment le déraillement avait affecté la faune.

L’asphalte et le soufre se sont solidifiés et ont coulé dans l’eau froide, ont indiqué des responsables. Certains globules d’asphalte ont été trouvés en aval, mais ils ne sont pas solubles dans l’eau et ne devraient pas avoir d’impact sur la qualité de l’eau, selon le communiqué.

Des échantillons d’eau prélevés samedi ont montré que les matériaux du déraillement n’avaient pas affecté la qualité de l’eau, a déclaré Shasta Steinweden du département d’État de la qualité de l’environnement. Les tests n’ont montré aucune présence de pétrole et les niveaux de soufre étaient compatibles avec les échantillons d’eau en amont, a-t-elle déclaré.

Les résultats des échantillons prélevés dimanche et lundi étaient toujours en attente.

La cause de l’effondrement faisait l’objet d’une enquête. Une partie du train avait traversé le pont avant de tomber en panne, et quelques wagons à l’arrière restaient sur un sol stable à l’autre bout. Aucun blessé n’a été signalé.

L’effondrement a également coupé deux grandes lignes de fibre optique. Global Net a déclaré dimanche soir qu’il avait développé une solution de contournement temporaire. Les responsables de l’entreprise n’ont pas renvoyé d’appel lundi pour obtenir de plus amples informations.

La Maison Blanche surveillait la situation et était prête à offrir toute aide fédérale qui pourrait être nécessaire, a déclaré lundi la porte-parole Karin Jean-Pierre.

Le déraillement survient un peu plus de quatre mois après qu’un train de marchandises a déraillé près d’East Palestine, dans l’Ohio, provoquant un incendie qui a entraîné des évacuations et l’éventuelle combustion de matières dangereuses pour empêcher une explosion incontrôlée.

Les inspections de wagons de fret se produisent moins souvent, ont déclaré des responsables syndicaux la semaine dernière lors d’une audience du Congrès sur le déraillement de l’Ohio.

Jean-Pierre a déclaré que le département américain des Transports cherchait des moyens de prévenir les déraillements.

Le gouvernement a été « tout le monde sur le pont », a-t-elle déclaré.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le fait qu’Archer travaille pour l’Agence américaine de protection de l’environnement, et non pour le Département de la qualité de l’environnement du Montana.

The Associated Press