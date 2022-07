Début des travaux pour le restaurant Yorkville Chipotle – Shaw Local

YORKVILLE – Des travaux sont en cours pour construire un nouveau restaurant Chipotle Mexican Grill à Yorkville.

La chaîne populaire de restauration rapide proposant des tacos et des burritos devrait ouvrir ses portes au début de l’automne à l’angle sud-est de East Veterans Parkway (Route 34) et Marketplace Drive.

Le bâtiment vacant anciennement occupé par la Fifth Third Bank au 444 E. Veterans Parkway a été démoli pour faire place au Chipotle et les équipes sont en train de niveler le site pour préparer la propriété à la construction.

Glazier Development Group prévoit de construire un restaurant de 2 600 pieds carrés sur la propriété, qui est située le long du corridor très fréquenté de la route 34, avec un accès direct au site depuis Marketplace Drive.

Le restaurant aura une salle à manger intérieure et un patio extérieur, tandis que le bâtiment en brique sera équipé d’une fenêtre de ramassage conçue pour remplir les commandes des clients qui ont commandé en ligne.

La propriété de 36 000 pieds carrés a une classification générale de zonage commercial.

Une fois que Glazier aura terminé la construction de l’enveloppe de la structure et des éléments extérieurs, Chipotle terminera l’intérieur du bâtiment. Vitrier sera propriétaire de l’immeuble et Chipotle en sera le locataire.

Basé à Chicago, Glazier est un développeur de projets commerciaux dans la ville, la banlieue et au-delà.

Au cours des dernières années seulement, Glazier a construit des restaurants Chipotle à Woodstock, Bolingbrook, Crestwood et au Pérou.