Début des travaux de restauration du nu censuré de 1616 d’Artemisia Gentileschi | Nouvelles du monde

Les restaurateurs d’art ont commencé un projet de six mois pour nettoyer et “dévoiler” virtuellement une peinture de nu censurée par l’une des femmes les plus en vue de l’histoire de l’art italien.

Des voiles et des draperies ont été ajoutés à l’Allégorie de l’Inclination d’Artemisia Gentileschi quelque 70 ans après avoir peint le nu grandeur nature, qui serait un autoportrait, en 1616.

Cela survient alors que la contribution de Gentileschi au baroque italien reçoit une attention renouvelée à l’ère #MeToo, à la fois pour ses réalisations artistiques mais aussi pour avoir pénétré dans le monde de l’art dominé par les hommes après avoir été violée par l’un de ses professeurs.

Linda Falcone, coordinatrice du projet Artemisia Up Close, a déclaré: “A travers elle, nous pouvons parler de l’importance de restaurer les œuvres d’art, de l’importance de remettre les histoires de femmes au premier plan.”

Allegory Of Inclination a été initialement commandée pour la maison familiale de Michelangelo Buonarroti le Jeune – le petit-neveu du célèbre artiste.

Le bâtiment est devenu plus tard le musée Casa Buonarotti et la peinture était exposée au plafond dans un cadre doré jusqu’à récemment.

La conservatrice en chef Elizabeth Wick et son équipe de restaurateurs utilisent la lumière ultraviolette, l’imagerie diagnostique et les rayons X pour différencier les coups de pinceau de Gentileschi de ceux de l’artiste qui a censuré la nudité.

Les restaurateurs ne sont pas en mesure d’enlever les voiles parce que la dissimulation a été faite trop tôt après l’original et cela risquerait d’endommager la peinture de Gentileschi dans le processus.

Au lieu de cela, l’équipe prévoit de créer une image numérique de l’original qui sera présentée dans une exposition sur le projet qui doit ouvrir en septembre 2023.

Image:

La restauratrice Elizabeth Wicks se tient à côté de l’Allégorie de l’Inclination. Photo : AP



‘C’est ce que je peux faire’

Gentileschi est arrivée à Florence peu après le procès à Rome de son violeur, au cours duquel la jeune fille de 16 ans a été forcée de témoigner avec des cordes nouées autour de ses doigts qui ont été progressivement resserrées pour tester son honnêteté.

Elle a également dû subir un examen physique derrière un rideau dans la salle d’audience pour confirmer qu’elle n’était plus vierge. Son violeur a été reconnu coupable et condamné à huit mois de prison.

Mme Wick a déclaré: “Quelqu’un d’autre aurait été écrasé par cette expérience. Mais Artemisia rebondit. Elle s’approche de Florence. Elle obtient cette merveilleuse commande de peindre une figure nue en pied pour le plafond de la Casa Buonarroti.

“Je pense qu’elle montre aux gens, ‘C’est ce que je peux faire.'”

Image:

Le Ponte Vecchio de Florence. Photo : AP



Commandes de la famille Médicis

Pendant son séjour à Florence, Gentileschi a également remporté des commandes de la famille Médicis, avec son style dramatique et énergique s’inspirant du célèbre peintre baroque Caravaggio.

Elle avait 22 ans lorsqu’elle a peint Allegory Of Inclination. Il a été modifié lorsqu’un autre membre de la famille Michelangelo, Leonardo Buonarroti, a décidé de le faire embellir pour protéger la sensibilité de sa femme et de ses enfants.

Mme Falcone a déclaré: “C’est l’une de ses premières peintures. Dans le contexte florentin, c’était sa première peinture, la même année où elle a ensuite été acceptée à l’Académie de dessin, qui était la première académie de dessin en Europe à l’époque.”

Elle a ajouté: “Elle a pu fréquenter Galileo et d’autres grands penseurs.”

“Donc, cette femme presque analphabète s’est retrouvée tout à coup au niveau universitaire, produisant des œuvres d’art qui étaient alors, vous savez, appréciées par le grand-duc.

“Et elle est devenue peintre de cour à partir de là.”