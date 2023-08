Début des travaux de remplacement des conduites principales d’eau dans les pâtés de maisons 500, 600 et 700 de la rue East Jolie à Ottawa – Shaw Local

Les travaux de construction dans les pâtés de maisons 500, 600 et 700 de la rue East Joliet à Ottawa, entre les rues Post et Scott, débuteront le lundi 28 août, dans le cadre du programme de remplacement des conduites principales d’eau de la ville.

Le travail se fera par petites sections, une à la fois. Bien que les travaux d’excavation et de remplacement des rues principales soient en cours dans une section, ils nécessiteront des fermetures de routes partielles et complètes tout au long de la journée de travail de 7 h à 15 h 30.

Les résidents et les conducteurs devant se déplacer dans la région pendant ce projet doivent être conscients des fermetures périodiques de routes et utiliser des itinéraires alternatifs pour se rendre à leur destination et en revenir.

Les entrepreneurs s’attendent à ce que ce projet soit terminé d’ici la fin octobre, si les conditions météorologiques le permettent.

Le commissaire Brent Barron s’est excusé pour tout inconvénient temporaire que ce projet pourrait causer, mais il a déclaré que ces travaux d’infrastructure critiques étaient effectués de la manière la plus rapide possible afin de limiter les inconvénients.

Les commentaires ou questions sur le projet peuvent être adressés à Barron à l’hôtel de ville ou en appelant le 815-434-4810.