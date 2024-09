Début des témoignages lors du procès de l’ancien sergent accusé du meurtre d’un suspect de vol à l’étalage en Virginie

FAIRFAX, Virginie — Les déclarations d’ouverture et les témoignages ont commencé mercredi à le procès d’un ancien sergent de police du nord de la Virginie accusé d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle d’un homme non armé soupçonné d’avoir volé des lunettes de soleil à l’étalage.

Les procureurs affirment que l’ancien sergent Wesley Shifflett a déchargé de manière imprudente son arme de service lors du meurtre de Timothy McCree Johnson, 37 ans, près d’un centre commercial très fréquenté le 22 février 2023.

Selon les procureurs, Shifflett et son équipe du département de police du comté de Fairfax ont reçu un rapport des agents de sécurité selon lequel Johnson avait volé des lunettes de soleil dans un grand magasin Nordstrom à Tysons Corner Center. Après avoir identifié Johnson, Shifflett et un autre policier l’ont poursuivi dans une zone densément boisée près du centre commercial, où Shifflett a tiré deux fois sur l’homme.

Barry Zweig, le procureur principal, a déclaré dans ses déclarations liminaires que Shifflett avait tiré deux coups de feu après avoir ordonné à Johnson de se mettre à terre, mais juste avant de crier : « Arrête de tendre les bras. »

L’autre policier qui poursuivait Johnson a tiré sur la victime après que Shifflett a ouvert le feu, a déclaré Zweig, bien que Shifflett ait tiré le coup mortel.

Caleb Kershner, l’avocat de Shifflett, a déclaré que son client avait craint pour sa vie dans les instants précédant la fusillade. Alors que Shifflett poursuivait Johnson dans les bois, a déclaré Kershner, Johnson a trébuché sur des broussailles et s’est accroupi, face à Shifflett. Kershner a déclaré que Shifflett a vu Johnson mettre la main dans sa ceinture et a cru qu’il avait une arme. Après la fusillade, la police a cherché une arme mais n’a rien trouvé.

« Malheureusement, le sergent Shifflett n’a pas de clairvoyance, ni de vision aux rayons X », a déclaré Kershner, ajoutant : « Sa formation lui a dit de faire exactement ce qu’il a fait. »

Après la fusillade, le département de police du comté de Fairfax a licencié Shifflett. Au départ, un grand jury a refusé de l’inculper lors de la fusillade, mais le bureau du procureur du Commonwealth du comté de Fairfax a reçu approbation par le tribunal d’un grand jury spécial de réexaminer l’affaire. Le deuxième panel a inculpé Shifflett en octobre dernier.

Devant le tribunal, le lieutenant Michael Connor, qui travaillait également dans l’équipe de Tysons, a déclaré que les policiers du centre commercial rencontraient fréquemment des personnes dissimulant des armes et poursuivaient quotidiennement les suspects. La nuit de la fusillade, Connor a déclaré qu’il répondait également aux soupçons de vol lorsqu’il a entendu des coups de feu à l’extérieur des bois.

La vidéo de la caméra corporelle de Connor, diffusée au tribunal, montre le lieutenant courir vers Shifflett et vérifier s’il n’est pas blessé. Dans les instants qui ont suivi la fusillade, Shifflett lui a dit avoir vu Johnson s’approcher, a témoigné Connor.

La vidéo montre des gens rassemblés autour de Johnson tandis qu’il crie : « Dépêchez-vous. »

Peu après, on peut entendre Johnson dire : « Je ne cherche rien. Je n’ai rien. »

___

Olivia Diaz est membre du corps de journalistes de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour couvrir des sujets peu traités.