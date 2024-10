Début des rendez-vous pour les vaccins contre la grippe et la COVID-19 en Saskatchewan

Les résidents de la Saskatchewan peuvent désormais commencer à prendre rendez-vous pour les vaccins contre la grippe et la COVID-19 de cette année.

Les cliniques de vaccination débuteront la semaine du 15 octobre dans plusieurs endroits de la province.

« Se faire vacciner est crucial dans la lutte contre les maladies respiratoires et contribuera à garder non seulement vous, mais aussi vos proches, en bonne santé », a déclaré la Dre Tania Diener, médecin-hygiéniste de la Saskatchewan Health Authority (SHA). « Nous encourageons tout le monde à recevoir ses vaccins dès que possible. »

Recevez des nouvelles hebdomadaires sur la santé Recevez chaque dimanche les dernières actualités médicales et informations de santé.

Les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques et/ou dont le système immunitaire est affaibli, les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes font partie des personnes considérées comme les plus à risque de contracter une maladie respiratoire.

Le SHA a déclaré que les groupes à haut risque et leurs soignants sont encouragés à se faire vacciner dès que possible. Le vaccin contre la grippe à haute dose est disponible pour tous les résidents de la Saskatchewan âgés de 65 ans et plus.

L’histoire continue sous la publicité

Les vaccins contre la grippe et le COVID-19 sont disponibles gratuitement pour les résidents de six mois et plus. Les enfants âgés de six mois à cinq ans ne peuvent être vaccinés que dans une clinique publique de grippe SHA ou dans un bureau de santé publique ou par un médecin ou une infirmière praticienne.

Les résidents peuvent réserver des vaccinations pour eux-mêmes et jusqu’à cinq membres de leur famille en un seul rendez-vous via le Système de réservation des patients SHA ou en appelant au 1-833-727-5829 du lundi au vendredi.

La vaccination contre la grippe (grippe) et la COVID-19 sera également disponible dans les pharmacies locales participantes et dans certains cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes.