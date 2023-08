Début des pourparlers en Arabie saoudite sur la manière de mettre fin à la guerre russo-ukrainienne

Des pourparlers ont commencé en Arabie saoudite pour trouver un règlement pacifique afin de mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine.

L’Ukraine et ses alliés espèrent que la réunion de ce week-end des conseillers à la sécurité nationale et d’autres hauts responsables d’environ 40 pays – mais pas de Russie – parviendra à un accord sur les principes de la manière de mettre fin au conflit.

Andriy Yermak, le chef du bureau du président ukrainien et son principal envoyé pour les pourparlers à Djeddah, a déclaré vendredi soir dans une interview télévisée publiée sur son compte Telegram : « Je m’attends à ce que la conversation soit difficile, mais derrière nous se trouve la vérité, derrière nous – la bonté.

Un haut conseiller américain assistera aux pourparlers saoudiens dans le but d’attirer le soutien du plan ukrainien En savoir plus

Le forum exclut la Russie, mais le Kremlin a déclaré qu’il « garderait un œil » sur la réunion. La Chine a déclaré qu’elle enverrait son envoyé spécial pour les affaires eurasiennes, Li Hui, aux pourparlers.

Li a déclaré: « Nous avons de nombreux désaccords et nous avons entendu différentes positions, mais il est important que nos principes soient partagés. »

Des responsables ukrainiens, russes et internationaux ont déclaré qu’il n’y avait aucune perspective de pourparlers de paix directs entre l’Ukraine et la Russie pour le moment, alors que la guerre continue de faire rage et que Kiev cherche à récupérer du territoire par une contre-offensive.

L’Ukraine vise d’abord à construire une plus grande coalition de soutien diplomatique au-delà de ses principaux bailleurs de fonds occidentaux en s’adressant aux pays du sud, tels que l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, dont beaucoup sont restés publiquement neutres.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré qu’il espérait que l’initiative conduirait à un « sommet de la paix » des dirigeants mondiaux cet automne pour approuver les principes, basés sur sa propre formule en 10 points pour un règlement. Moscou a rejeté la formule de paix de Zelenskiy.