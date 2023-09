Début des opérations de sauvetage d’un chercheur américain malade, coincé à 3 000 pieds dans une grotte turque, selon des responsables turcs

TASELI PLATEAU, Turquie (AP) — Les équipes de secours ont entamé samedi le processus ardu visant à dégager un chercheur américain tombé gravement malade alors qu’il se trouvait à 1 000 mètres (3 000 pieds) sous l’entrée d’une grotte en Turquie, ont indiqué des responsables.

Cela pourrait prendre des jours pour ramener Mark Dickey à la surface, car les sauveteurs prévoient qu’il devra s’arrêter et se reposer fréquemment dans les camps installés le long du chemin pendant qu’ils tirent sa civière dans les passages étroits.

« Cet après-midi, l’opération visant à le déplacer de son camp situé à 1 040 mètres vers le camp situé à 700 mètres a commencé », a déclaré la Direction turque de la gestion des catastrophes et des urgences, l’AFAD, à l’Associated Press.

Le spéléologue expérimenté de 40 ans a commencé à vomir le 2 septembre à cause d’un saignement d’estomac alors qu’il participait à une expédition avec une poignée d’autres personnes dans la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie.

Des sauveteurs de toute l’Europe se sont précipités sur place pour aider Dickey et l’extraire, notamment un médecin hongrois qui l’a atteint et soigné à l’intérieur de la grotte le 3 septembre. Les médecins ont administré à Dickey des liquides IV et 4 litres (1 gallon) de sang à l’intérieur de la grotte. » ont déclaré les responsables. Des équipes composées d’un médecin et de trois ou quatre autres personnes restent à tour de rôle auprès de l’Américain à tout moment.

190 personnes originaires de huit pays participent aux efforts de sauvetage, dont des médecins, des ambulanciers paramédicaux et des spéléologues expérimentés, a déclaré samedi aux médias le gouverneur de Mersin, Ali Hamza Pehlivan. Il a ajouté que 153 d’entre eux étaient des experts en recherche et sauvetage.

« Nous avons reçu des informations selon lesquelles son état s’améliore grâce à une intervention médicale. Il est dans un état stable depuis hier », a-t-il ajouté.

S’adressant à l’AP avant le début des opérations de sauvetage, Recep Salci, chef du département de recherche et de sauvetage de l’AFAD, a déclaré que le sauvetage dépendrait de l’état de Dickey.

«S’il se sent bien, nous l’assisterons et il sortira (de la grotte) rapidement. Mais si son état s’aggrave, nous devrons le faire monter sur une civière. Il a déclaré que faire monter Dickey sur une civière pourrait prendre jusqu’à 10 jours.

Yusuf Ogrenecek, de la Fédération spéléologique de Turquie, affirme que l’une des tâches les plus difficiles des opérations de sauvetage dans les grottes consiste à élargir les passages étroits de la grotte pour permettre le passage des lignes de civière à faible profondeur.

« Les lignes de civière demandent beaucoup de travail et nécessitent des sauveteurs spéléologiques expérimentés travaillant de longues heures », a déclaré Ogrenecek, ajoutant que d’autres facteurs difficiles vont de la navigation dans la boue et l’eau à basse température au fardeau psychologique de rester à l’intérieur d’une grotte pendant de longues périodes.

À Rome, Federico Catania, porte-parole du Sauvetage national alpin et spéléologique italien, a décrit la grotte comme l’une des plus profondes du monde.

« La grotte est composée de nombreux puits verticaux, donc de nombreuses sections extrêmement verticales avec quelques sections horizontales où (les) sauveteurs installent des camps temporaires », a-t-il expliqué.

Jeudi, les autorités turques ont mis à disposition un message vidéo montrant Dickey debout et se déplaçant. Tout en étant alerte et en parlant, il a déclaré qu’il n’était pas « guéri de l’intérieur » et qu’il avait besoin de beaucoup d’aide pour sortir de la grotte. Il a remercié la communauté spéléologique et le gouvernement turc pour leurs efforts pour le sauver.

The Associated Press