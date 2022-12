Début des négociations pour un traité mondial sur la pollution plastique

Vendredi après-midi, plus de 2 000 experts clôtureront une semaine de négociations sur la pollution plastique lors de l’un des plus grands rassemblements mondiaux jamais organisés pour aborder ce que même les leaders de l’industrie des plastiques qualifient de crise.

Il s’agissait de la première réunion d’un comité des Nations Unies mis en place pour rédiger ce qui est censé être un traité historique pour mettre fin à la pollution plastique dans le monde.

“Le monde a besoin de ce traité parce que nous produisons des milliards de plastiques”, a déclaré Jyoti Mathur-Filipp, secrétaire exécutif du Comité intergouvernemental de négociation pour les plastiques dans une interview à l’Associated Press. “Des milliards de tonnes de plastiques sont produits chaque année et il n’y a absolument aucun moyen de s’assurer que ce plastique ne se retrouve pas dans l’environnement.”

Des plages entières sur ce qui était autrefois des îles vierges sont maintenant couvertes de déchets. L’examen d’une poignée de sable au hasard dans de nombreux endroits révèle des morceaux de plastique.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a tenu la réunion dans une ville connue pour ses plages, Punta del Este, en Uruguay, du lundi au vendredi.

Des délégués de plus de 160 pays, des représentants de l’industrie du plastique, des écologistes, des scientifiques, des récupérateurs de déchets, des chefs tribaux et d’autres personnes touchées par la pollution ont assisté en personne ou virtuellement. Les récupérateurs recherchent la reconnaissance de leur travail et une transition juste vers des emplois équitablement rémunérés, sains et durables.

Même lors de cette première réunion sur cinq prévues au cours des deux prochaines années, les factions ont été mises au point. Certains pays ont fait pression pour des mandats mondiaux descendants, certains pour des solutions nationales et d’autres pour les deux. Si un accord est finalement adopté, ce serait le premier traité mondial juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique.

L’American Chemistry Council, une association commerciale pour les entreprises chimiques, était à la pointe du point de vue de l’industrie. Joshua Baca, vice-président de la division des plastiques, a déclaré que les entreprises souhaitaient travailler avec les gouvernements sur la question car elles étaient également frustrées par le problème. Mais il a déclaré qu’ils ne soutiendraient pas les restrictions de production, comme le souhaitent certains pays.

« Le défi est très simple. Il s’efforce de garantir que les plastiques usagés ne pénètrent jamais dans l’environnement », a déclaré Baca. “Une approche descendante qui impose un plafond ou une interdiction de production ne fait rien pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés du point de vue de la gestion des déchets.”

Les États-Unis, l’un des principaux pays producteurs de plastique, conviennent que les plans nationaux permettent aux gouvernements de hiérarchiser les sources et les types de pollution plastique les plus importants.

La plupart des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles. D’autres pays producteurs de plastique, pétroliers et gaziers ont également appelé à responsabiliser les nations individuelles. Le délégué de la Chine a déclaré qu’il serait difficile de contrôler efficacement la pollution plastique mondiale avec une ou même plusieurs approches universelles.

Le délégué de l’Arabie saoudite a également déclaré que chaque pays devrait déterminer son propre plan d’action, sans normalisation ni harmonisation entre eux. Le plastique joue un rôle vital dans le développement durable, a déclaré le délégué, de sorte que le traité devrait reconnaître l’importance de poursuivre la production de plastique tout en s’attaquant à la cause profonde de la pollution, qu’il a identifiée comme une mauvaise gestion des déchets.

Certains ont qualifié ces pays de groupe « à faible ambition ». Andrés Del Castillo, avocat principal au Center for International Environmental Law, a déclaré que si les plans nationaux sont importants, ils ne devraient pas être l’épine dorsale du traité car c’est le système – ou l’absence de système – que le monde possède déjà.

“Nous ne voyons pas l’intérêt de rencontrer cinq fois des experts du monde entier pour discuter d’actions volontaires, alors qu’il existe des mesures de contrôle spécifiques qui peuvent viser à réduire, puis à éliminer la pollution plastique dans le monde”, a-t-il déclaré après participer aux discussions jeudi. “C’est un problème transfrontalier.”

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ajouté un tweet : “Les plastiques sont des combustibles fossiles sous une autre forme et constituent une menace sérieuse pour les droits de l’homme, le climat et la biodiversité”, lit-on.

La soi-disant «coalition à haute ambition» de pays veut mettre fin à la pollution plastique d’ici 2040, en utilisant un instrument international juridiquement contraignant ambitieux et efficace. Ils sont menés par la Norvège et le Rwanda.

Le délégué de la Norvège à la réunion a déclaré que la production et l’utilisation du plastique doivent être freinées et que la première priorité devrait être d’identifier les produits en plastique, les polymères et les additifs chimiques qui apporteraient les avantages les plus rapides s’ils étaient éliminés.

Les nations africaines, la Suisse, le Costa Rica, l’Équateur, le Pérou et d’autres ont également appelé à une approche mondiale, arguant que les plans nationaux volontaires et fragmentés ne résoudront pas l’ampleur de la pollution plastique. Les petits pays insulaires qui dépendent de l’océan pour leur nourriture et leurs moyens de subsistance ont déclaré être submergés par les déchets plastiques rejetés sur leurs côtes. Les pays en développement ont déclaré avoir besoin d’un soutien financier pour lutter contre la pollution plastique.

L’Australie, le Royaume-Uni et le Brésil ont déclaré que les obligations internationales devraient compléter l’action nationale.

Tadesse Amera, spécialiste de l’environnement, a déclaré que le traité devrait aborder non seulement les déchets, mais aussi les problèmes de santé environnementale posés par les produits chimiques dans les plastiques lorsque les produits sont utilisés, recyclés, jetés ou brûlés comme déchets. Amera est directrice de Pesticide Action Nexus Association Ethiopia et coprésidente du Réseau international d’élimination des polluants.

“Ce n’est pas un problème de gestion des déchets”, a-t-il déclaré. “C’est une question chimique et une question de santé, de santé humaine et aussi de biodiversité.”

Les gens des communautés touchées par l’industrie se sont rendus à la réunion pour s’assurer que leurs voix sont entendues tout au long des pourparlers sur le traité. Cela comprenait Frankie Orona, directeur exécutif de la Society of Native Nations au Texas.

« Il y a un manque d’inclusion de la part de ceux qui sont directement touchés négativement par cette industrie. Et ils doivent être à table », a-t-il déclaré. “Souvent, ils ont des solutions.”

Orona a déclaré que les pourparlers semblaient axés, jusqu’à présent, sur la réduction du plastique, alors que les gouvernements devraient viser plus haut.

“Nous devons nous libérer complètement des plastiques”, a-t-il déclaré.

Mathur-Filipp a déclaré que pour la prochaine réunion, elle rédigera un projet de ce à quoi ressemblerait un accord juridiquement contraignant. Les organisateurs ne veulent pas que cela prenne une décennie, a-t-elle déclaré. La prochaine réunion est prévue au printemps.

__

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Jennifer Mcdermott, Associated Press