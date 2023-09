Début des Huawei Freebuds Pro 3, MatePad 11.5 PaperMatte Edition et Eyewear 2

Huawei a organisé aujourd’hui un grand événement à Barcelone au cours duquel nous avons reçu les derniers appareils portables intelligents de la marque – la série Watch GT4, les écouteurs sans fil Freebuds Pro 3 et les lunettes 2, ainsi qu’une nouvelle tablette MatePad 11,5 pouces édition PaperMatte axée sur les soins oculaires.

Huawei a également annoncé une nouvelle version du MatePad 11.5 dotée d’un nouvel écran PaperMatte. Le nouveau revêtement d’écran nano-gravé promet une sensation semblable à celle du papier avec un éblouissement réduit, moins de fatigue oculaire et une expérience d’écriture plus naturelle avec le stylet M-Pencil de deuxième génération.







Le reste de la fiche technique est comme avant : l’écran LCD TFT de 11,5 pouces offre une résolution de 1 440 x 2 200 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La tablette dispose d’un chipset 4G Snapdragon 7 Gen 1 personnalisé, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Vous disposez également d’une caméra arrière de 13 MP et d’un jeu de tir frontal de 8 MP. Il existe une batterie de 7 700 mAh prenant en charge une charge de 22,5 W via USB-C tandis que le côté logiciel est couvert par HarmonyOS 3.1.









L’édition MatePad 11.5 PaperMatte est disponible en gris sidéral et coûtera 500 €/400 £ à partir du 19 septembre.

Successeur direct des Freebuds Pro 2 de l’année dernière, les FreeBuds Pro 3 offrent un système à double pilote avec des promesses d’aigus plus clairs et de « base en plein essor ». Les derniers écouteurs sans fil phares de Huawei offrent également un triple égaliseur adaptatif pour un son net et une prise en charge des codecs audio LDAC et L2HC 2.0 Hi-Res.







Huawei propose également un système Intelligent Dynamic ANC 3.0 mis à jour avec des revendications d’une suppression du bruit encore meilleure et un nouveau système de micro Pure Voice 2.0 qui promet de capter votre voix même dans les conditions les plus difficiles. La durée de vie combinée de la batterie est estimée à 31 heures et vous bénéficiez également d’un couplage de deux appareils.

Les Freebuds Pro 3 sont au prix de 200 €/180 £ et seront disponibles à partir du 11 octobre sur les marchés européens.

La dernière nouveauté de la division portable de Huawei est les lunettes intelligentes Huawei Eyewear 2. Ceux-ci vous permettent d’écouter de la musique via leur haut-parleur intégré jusqu’à 11 heures et sont dotés de verres correcteurs Zeiss interchangeables. Les lunettes 2 sont dotées d’une monture en titane ne pesant que 4,7 grammes et offrent des commandes tactiles sur les côtés.







Le prix est fixé à 300 € et ils seront disponibles à partir du 18 octobre.