Début des élections pour la présidence chypriote, avec 3 têtes de liste

NICOSIE, Chypre (AP) – Les Chypriotes ont commencé dimanche à voter pour leur huitième président au cours des 63 ans d’histoire de l’île ethniquement divisée en tant que république indépendante, avec trois favoris se présentant chacun comme le pari le plus sûr pour guider le pays à travers une période économique turbulente. et de rechercher la paix avec les Chypriotes turcs séparatistes.

Les sondages d’opinion indiquent qu’aucun des trois – qui ont tous été des proches collaborateurs du président sortant Nicos Anastasiades – ne rassemblera plus de la moitié des voix, ce qui est la barre pour une victoire pure et simple au premier tour. Au lieu de cela, les deux premiers passeront probablement à un second tour dans une semaine. Quelque 561 000 citoyens ont le droit de voter.

Averof Neophytou, 61 ans, qui a succédé à Anastasiades à la tête du plus grand parti du Rassemblement démocratique du pays, a misé sur son message en tant qu’initié vétéran et la main la plus ferme pour assurer la stabilité en ces temps d’incertitude économique.

Le diplomate de carrière Andreas Mavroyiannis, 66 ans, qui a servi sous Anastasiades en tant que négociateur en chef dans les pourparlers de paix avec les Chypriotes turcs, a fait appel aux électeurs mécontents d’une décennie de règne d’Anastasiades, en particulier les membres du parti communiste AKEL qui soutient sa candidature.

Nikos Christodoulides, 49 ans, ancien porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères qui a toujours dirigé tous les sondages d’opinion tout au long de la campagne d’un mois, se présente comme le candidat capable de combler les affiliations partisanes et les lignes de fracture idéologiques pour unir un électorat fracturé.

Les sondages d’opinion ont toujours montré que Christodoulides se dirigera vers le second tour contre Mavroyiannis ou Neophytou.

Les Chypriotes s’attendent à ce que le nouveau président agisse rapidement pour renforcer une économie secouée par la guerre de la Russie en Ukraine et ses répercussions sur le coût de la vie.

La migration a également été une question brûlante au milieu d’un afflux massif et continu de migrants qui a fait de Chypre l’un des premiers pays de l’UE en termes de demandes d’asile par habitant.

Capitaliser sur les gisements de gaz naturel offshore de Chypre dans un contexte de crise énergétique et revenir à la table des négociations avec les Chypriotes turcs dissidents pour résoudre le clivage ethnique de l’île sont également des questions prioritaires.

Menelaos Hadjicostis, The Associated Press