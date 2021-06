Début des audiences sur la mort de Diego Maradona en Argentine

Diego Maradona est décédé en novembre d’un œdème pulmonaire aigu. Crédit photo à lire FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Les procureurs de San Isidro, en Argentine, ont commencé lundi les audiences concernant les sept professionnels de la santé accusés d' »homicide simple avec intention éventuelle » dans la mort de Diego Maradona.

Les audiences devaient commencer le 31 mai mais ont été reportées en raison de la pandémie de COVID-19.

La légende argentine Maradona est décédée le 25 novembre 2020 d’une insuffisance cardiaque, deux semaines après avoir subi une opération au cerveau. Il avait 60 ans.

À la suite d’un examen du conseil médical, un rapport a été publié le 1er mai, selon lequel l’équipe médicale qui avait assisté à Maradona avant sa mort a agi de « manière inappropriée, déficiente et imprudente » et l’a laissé « à lui-même ».

Le rapport indique que Maradona était gravement malade et n’était pas correctement surveillé pendant environ 12 heures avant sa mort.

L’infirmier Ricardo Omar Almiron, qui était chargé de s’occuper de Maradona pendant les quarts de nuit et a été parmi les derniers à voir l’ancien joueur vivant, est le premier à comparaître devant les procureurs.

Almiron, 38 ans, est accusé de ne pas avoir aidé Maradona au cours de ses derniers jours.

Parmi les inculpés figurent le neurochirurgien Leopoldo Luque, qui a pratiqué l’opération cérébrale sur Maradona, et la psychiatre Agustina Cosachov, qui a soigné l’ancienne star de Naples.

Deux infirmières, dont Almiron, une infirmière coordinatrice, un médecin et une psychologue figurent également parmi les inculpés.

La famille de Maradona a demandé justice et tient Luque parmi les responsables de sa mort. Luque et Cosachov ont nié tout acte répréhensible.

Les audiences devraient durer jusqu’au 28 juillet, et un juge déterminera alors si l’affaire sera jugée.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent entre huit et 25 ans de prison.

Les personnes inculpées ne sont pas autorisées à quitter le pays à la demande du bureau du procureur de San Isidro.

Maradona a eu des addictions à la drogue et à l’alcool au cours de sa vie. L’autopsie a déterminé qu’il était mort dans son sommeil d’un œdème pulmonaire aigu, une accumulation de liquide dans les poumons, en raison d’une insuffisance cardiaque congestive.

Le rapport de toxicologie n’a détecté ni alcool ni substances illégales, mais des psychotropes utilisés pour traiter l’anxiété et la dépression étaient présents.

L’Argentine a déclaré trois jours de deuil après la mort de Maradona

Vainqueur de la Coupe du monde 1986 avec l’Argentine, Maradona a joué pour Barcelone, Naples, Séville, Boca Juniors et Argentinos Juniors, et est universellement reconnu comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.