Début de rebond ? Comment les inscriptions dans les collèges communautaires de banlieue se sont comportées cet automne – Shaw Local

Le début des cours d’automne dans les collèges communautaires de l’État a entraîné une modeste augmentation globale des inscriptions d’étudiants pour la première fois en plus d’une décennie.

Elgin Community College a connu l’une des plus fortes augmentations de l’État, avec une augmentation de 10,8 % des inscriptions par rapport à l’automne dernier. Il faisait partie des neuf collèges communautaires avec des taux de croissance à deux chiffres.

“Dans mon esprit, c’est vraiment le début d’un rebond à long terme”, a déclaré Dave Rudden, directeur de la recherche institutionnelle à l’ECC.

À l’échelle nationale, les inscriptions dans les collèges communautaires ont chuté de 5,6% en 2021 et sont restées stables en 2022, selon le rapport d’inscription de l’automne 2022 de l’Illinois Community College Board.

Mais les collèges communautaires de l’Illinois ont globalement enregistré une augmentation de 1,5% des inscriptions d’étudiants, selon le rapport. Le gouverneur JB Pritzker a déclaré que cela faisait partie de la reprise de l’État après les impacts économiques de la pandémie.

“Cette réalisation est le résultat direct des merveilleux professeurs et éducateurs de notre État ainsi que de nos étudiants déterminés – prêts à se lancer dans leur apprentissage et leur préparation aux emplois du futur”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les données du rapport de l’Illinois Community College Board montrent que les inscriptions d’étudiants dans 28 collèges communautaires ont augmenté tandis que 20 collèges communautaires ont connu une baisse. Avec ECC, College of DuPage à Glen Ellyn, Oakton Community College à Des Plaines et Harper College à Palatine ont vu leurs inscriptions d’étudiants augmenter à partir de l’automne 2021.

Le College of Lake County à Grayslake et le Waubonnee Community College à Sugar Grove faisaient partie des 20 collèges communautaires qui ont connu de légères baisses.

Bien que l’apprentissage en personne reste la méthode préférée pour les cours, le rapport note que les étudiants en ligne représentaient 47,3% des inscriptions dans tout l’État. En 2019, les étudiants en ligne ne représentaient que 24,3 % des inscriptions, selon le rapport.

Bien que l’apprentissage en ligne soit obligatoire en 2020, de nombreux collèges communautaires trouvent que l’option à distance offre une flexibilité aux étudiants qui tentent d’équilibrer les horaires chargés et l’école.

“Certains étudiants qui n’avaient jamais envisagé l’enseignement à distance auparavant en voient maintenant une partie de la commodité et veulent en profiter”, a déclaré le président du College of DuPage, Brian Caputo.

Tout comme le reste de l’État, les collèges communautaires de banlieue ont connu une augmentation de l’éducation des adultes et de la formation continue – un signe que les gens cherchent à ajouter à leurs compétences professionnelles.

Dans tout l’État, l’éducation des adultes a connu une augmentation de 30,4 % des inscriptions par rapport à l’automne dernier. Les programmes à double reconnaissance de crédit, d’acquisition de la langue anglaise, de formation professionnelle et de certificat ont également connu une augmentation des inscriptions.

À l’ECC, le gain le plus important – 42 % – provenait des étudiants transférés, y compris les étudiants inscrits dans un autre établissement avant de fréquenter l’ECC. Le collège a enregistré une augmentation de 40 % du nombre d’étudiants inversés ou d’étudiants qui retournaient au collège après avoir obtenu un baccalauréat ou un diplôme supérieur.

L’ECC a également enregistré des augmentations de 7% et 2% des inscriptions d’étudiants asiatiques et noirs, et une augmentation de 22% des inscriptions d’étudiants latinos.

Beaucoup citent l’assouplissement des restrictions COVID comme l’une des principales raisons de l’augmentation des inscriptions.

“Il y a un retour de confiance que je peux peut-être investir à nouveau en moi-même”, a déclaré Bob Parzy, vice-recteur aux services d’inscription au Harper College. “Les gens commencent à réapparaître et pensent que ce n’est pas un mauvais investissement.”

Il a déclaré que l’augmentation des inscriptions pourrait être un signe que les gens pensent davantage à leur avenir et ne sont pas aussi concentrés sur les défis immédiats provoqués par une pandémie.

“Au cours des deux dernières années, les gens ont dû évaluer ce qui était le plus important”, a déclaré Parzy.

Même avec une légère diminution des inscriptions, le College of Lake County a constaté une augmentation du nombre d’heures de crédit que les étudiants suivent et une augmentation de programmes spécifiques, tels que les programmes de formation professionnelle et pour adultes.

Erin Fowles, doyenne des services d’inscription du CLC, a noté que les inscriptions d’étudiants ont augmenté à l’automne 2021 et elle s’attend à ce que cela continue.

Les responsables des collèges communautaires de banlieue ont déclaré avoir travaillé pour attirer de nouveaux étudiants et avoir élargi les programmes populaires. Le College of Lake County, par exemple, a récemment ouvert son Advanced Technology Center. Elgin Community College s’est efforcé d’étendre ses offres de double crédit aux élèves du secondaire et a développé un programme pour aider les élèves à naviguer dans le processus de demande et d’inscription, une décision qui, selon les responsables, a contribué à l’augmentation des inscriptions.

Bien que les inscriptions au printemps restent ouvertes, les responsables du collège sont optimistes quant à la poursuite de la tendance et affirment que la participation croissante aux événements portes ouvertes et une augmentation des candidatures sont des signes encourageants.

“Nous sommes prudemment optimistes que les gens se souviennent ou redécouvrent le pouvoir de l’éducation et ce qu’elle peut faire”, a déclaré Parzy.

Inscription dans les collèges communautaires de banlieue

Comment les collèges communautaires de banlieue se sont comportés avec les inscriptions dans un an:

Collège communautaire Elgin : en hausse de 10,8 %

Collège de DuPage : en hausse de 5,2 %

Collège Harper : en hausse de 3,5 %

Collège communautaire d’Oakton : en hausse de 2,9 %

Collège du comté de McHenry : en hausse de 1,2 %

Collège communautaire de Waubonnee : en baisse de 0,4 %

Collège du comté de Lake : en baisse de 3,8 %

* Source : rapport sur les inscriptions au Collège communautaire de l’Illinois, automne 2022.

https://www.dailyherald.com/news/20221104/start-of-a-rebound-how-suburban-community-colleges-enrollments-fared-this-fall