Début de l’installation de la nouvelle façade de One Times Square à Times Square, Manhattan

L’installation de la façade a commencé sur One Times Square, une tour commerciale de 26 étages faisant l’objet d’une vaste rénovation intérieure et extérieure au 1475 Broadway à Times Square. Conçu par S9 Architecture avec SLCE comme architecte de référence et développé par Jamestown, le projet de 500 millions de dollars implique la rénovation complète et le revêtement de la structure à ossature d’acier vieille de 120 ans et de 395 pieds de haut, ainsi que le ajout de nouveaux écrans LED et de terrasses d’observation publiques avec des plates-formes qui surplomberont le quartier. R&R Scaffolding Companies fournira le BMU et Turner Construction Company est l’entrepreneur général de la propriété, qui est située sur un terrain trapézoïdal délimité par West 43rd Street au nord, West 42nd Street au sud, Broadway à l’est et Seventh Avenue. à l’ouest.

Le nouveau mur-rideau en verre a commencé à entourer la face ouest du bâtiment depuis notre dernière mise à jour début décembre, lorsqu’une cérémonie a eu lieu pour célébrer la fin des ajouts structurels. Depuis lors, l’écran LED supérieur a également été activé à temps pour le bal du réveillon du Nouvel An.

Des photographies récentes montrent l’apparence de la nouvelle façade, qui présente des panneaux métalliques noirs avec des bords à double chanfrein entourant une grille de larges fenêtres rectangulaires. Il existe également des fentes horizontales pour les grilles de ventilation mécanique.

Des filets noirs et des échafaudages métalliques continuent de recouvrir la plupart des élévations sud et est.

La passerelle en porte-à-faux du nouvel observatoire public est désormais presque entièrement construite et plane au-dessus du grand écran LED fixé du côté nord. Cette passerelle trapézoïdale sera finalement reliée à une autre plate-forme extérieure en surplomb faisant le tour des trois autres côtés pour créer un chemin continu, comme le montrent les rendus aériens ci-dessous qui montrent également un plancher de verre enveloppant entourant le haut de la cloison de l’ascenseur, des terrasses extérieures en escalier dans le partie supérieure de l’observatoire et une découpe trapézoïdale au-dessus de la marge principale avec de hautes parois de verre sur tous les bords.

Un nouveau pavillon doté d’un écran LED enveloppant de type téléscripteur sera construit juste à côté de l’entrée du métro Times Square-42nd Street, le long de Broadway.

YIMBY a annoncé pour la dernière fois que la transformation de One Times Square devrait être achevée d’ici 2025.

