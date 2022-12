Début de l’essai du traitement de la maladie d’Alzheimer par ultrasons

Une recherche de l’Université du Queensland sur le traitement de la démence par ultrasons a commencé son essai d’un an sur la sécurité humaine.

L’essai vise à déterminer si l’échographie pourrait être délivrée en toute sécurité comme traitement de la maladie d’Alzheimer. Il est mené à l’hôpital Mater de Brisbane et à l’UQ et implique 12 participants.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Le traitement par ultrasons est administré tous les quinze jours à chaque participant, traitant la zone située à l’arrière du cerveau qui est touchée au début de l’évolution de la maladie d’Alzheimer. Une séance de traitement comprend également une IRM cérébrale, un EEG et des tests cognitifs avant et après chaque cours.

Cette dernière recherche fait suite à une découverte pionnière en 2015 lorsque les ultrasons ont été utilisés pour éliminer l’accumulation de plaques amyloïdes toxiques – une caractéristique de la maladie d’Alzheimer – dans le cerveau des souris et restaurer les fonctions de la mémoire.

Le présent essai de sécurité est soutenu par un investissement de 5 millions de dollars australiens de l’initiative Advance Queensland du gouvernement du Queensland.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

La maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante de démence et la deuxième cause de décès en Australie, touchant près d’un Australien âgé sur 10.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement efficace contre la maladie d’Alzheimer, selon Jürgen Götz, directeur de recherche et professeur au Queensland Brain Institute de l’UQ. “[I]C’est extrêmement gratifiant que nous puissions à l’avenir potentiellement traiter la maladie par ultrasons », a-t-il partagé.

Le professeur Götz a également mentionné que l’essai de sécurité est l’aboutissement d’une décennie de recherche menée par le Clem Jones Center for Aging Dementia Research, qui cherche à orienter les traitements et les interventions contre la démence.

LA GRANDE TENDANCE

Deux autres thérapies numériques prometteuses pour le traitement de la maladie d’Alzheimer sont sorties ces cinq dernières années. L’un d’eux est un appareil de thérapie par neuromodulation à fréquence gamma développé par une startup américaine Cognito Thérapeutique. En mars de l’année dernière, la société a annoncé les résultats positifs de son essai de phase 2 du DTx, qui avait reçu une désignation révolutionnaire par la FDA américaine deux mois auparavant.

Un autre DTx est le DTHR-ALZ de Dthera Sciences, qui délivre des traitements en affichant des photos d’êtres chers ou de souvenirs via une tablette numérique avec une caméra frontale pour guider les émotions du spectateur, réduisant ou prévenant ainsi l’agitation. Il a également reçu une désignation révolutionnaire en 2018, mais sa commercialisation a échoué en raison des remboursements limités du CMS et des échecs des médicaments candidats contre la maladie d’Alzheimer.