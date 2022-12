Début de la vente de billets hors ligne, les trois premiers matchs de l’Inde sont déjà épuisés

La vente de billets hors ligne pour la Coupe du monde de hockey qui se tiendra à Odisha le mois prochain a commencé lundi, bien que les fans soient déçus que tous les billets pour les trois premiers matches de l’Inde soient épuisés.

Les matchs se dérouleront au stade Kalinga à Bhubaneswar et au nouveau stade Birsa Munda à Rourkela du 13 au 29 janvier.

Les amateurs de hockey, y compris les femmes, se sont précipités aux guichets pour obtenir des billets dès le matin. Cependant, ils n’ont pas réussi à obtenir des billets pour les matchs de l’Inde.

“L’homme au comptoir a déclaré que seuls les billets pour les matchs des 13 et 14 janvier étaient disponibles. Cependant, il n’y aura pas de match contre l’Inde ces deux jours. On nous dit que les billets pour les matchs de l’Inde ont été vendus (en ligne) », a déclaré CR Mohapatra qui s’est rendu au Reserve Police Line Ground près de la porte no. 8 du stade de hockey de Kalinga.

Le site Web vendant les billets a montré que les laissez-passer pour les matches de l’Inde contre l’Espagne, l’Angleterre et le Pays de Galles les 13, 15 et 19 janvier respectivement sont épuisés.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi déçu que Mohapatra.

« Je suis très heureux de pouvoir assister à un match de la Coupe du monde de hockey », a déclaré Akhila Dash qui a acheté un billet pour le match entre l’Argentine et l’Afrique du Sud.

Les billets sont vendus à un prix compris entre Rs 100 et Rs 500.

Certaines personnes sont venues au sol pour échanger leur billet en ligne contre un billet physique.

Ce sera la 15e édition de la Coupe du monde de hockey masculin. Hockey India accueille le méga tournoi pour la deuxième fois, le premier étant en 2018, remporté par la Belgique.

Sur un total de 44 matchs, 24, dont la finale, se joueront au stade Kalinga tandis que d’autres auront lieu au stade Birsa Munda.

Jusqu’à 20 000 spectateurs peuvent être accueillis au stade Birsa Munda, qui est le plus grand stade de hockey du pays, tandis que la capacité de l’installation de Bhubaneswar est de 15 000, ont indiqué des sources.

