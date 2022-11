Début de la série Oppo Reno9 : Pro+ est livré avec Snadpragon 8+ Gen 1, 16 Go de RAM

Oppo a annoncé aujourd’hui un trio de smartphones Reno9 – un Reno9 vanille avec Snapdragon 778G, un Reno9 Pro qui partage le même corps mais fonctionne sur Dimensity 8100, et un puissant Reno9 Pro+ avec chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et trois caméras à l’arrière.

Le Reno9 Pro et le Reno9 Pro+ ont tous deux été lancés avec 16 Go de RAM comme option de base, ce qui est une première pour la série Reno, et une fonctionnalité que nous n’avons pas vue dans un téléphone Oppo depuis le produit phare Find X3 Pro, lancé il y a plus d’un an et demi.

Oppo Reno9

Le smartphone vanille du trio apporte un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Le panneau 10 bits a une couverture de gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % et atteint une luminosité allant jusqu’à 800 nits en mode normal et jusqu’à 950 nits lors de l’affichage de photos HDR et de contenu vidéo HDR10+.

L’arrière du téléphone a un design similaire à celui de la série Reno8, mais cette fois, l’îlot de la caméra est aligné avec le reste et seuls les objectifs dépassent. La double caméra est dotée de capteurs principaux 64MP et N&B 2MP, tandis qu’à l’avant se trouve un tireur selfie 32MP avec autofocus.

La batterie a une capacité de 4 500 mAh et prend en charge une charge rapide jusqu’à 67 W avec l’adaptateur fourni dans la boîte de vente au détail. Les autres spécifications incluent ColorOS 13 prêt à l’emploi basé sur Android 13, un corps léger de 174 grammes qui n’a également que 7,2 mm d’épaisseur dans la base, sans inclure les caméras.

L’Oppo Reno9 est proposé en quatre couleurs : noir, or, rose dégradé et rouge. Les prix sont de 2 499 CNY (350 $/335 €) pour la variante 8/256 Go, de 2 699 CNY (378 $/363 €) pour la version 12/256 Go et de 2 999 CNY (420 $/403 €) pour la version 12/256 Go. Unités de 512 Go. Oppo prend actuellement des réservations sur son site Web et la première vente aura lieu la semaine prochaine – le 2 décembre.

Oppo Reno9 Pro

Le membre Pro de la famille a beaucoup en commun avec le Reno9 ordinaire – ils partagent le même corps mince et léger, la batterie de 4 500 mAh et l’écran AMOLED de 6,7 pouces.

Le chipset 5nm Dimensity 8100 de Mediatek est la différence la plus importante, l’autre étant la configuration de la caméra et la présence de MariSilicon X NPU – la propre plate-forme d’Oppo pour le traitement d’image avancé, la vidéo 4K Night améliorée et la vidéo 4K Ultra HDR.









Oppo Reno9 Pro

Le Reno9 Pro dispose d’un tireur principal de 50MP f/1.8 avec objectif 7P et AF, et d’une caméra ultra grand angle de 8 MP f/2.2 avec FoV de 112 degrés. La caméra selfie a cependant le même capteur 32MP que la vanille.

Alors que le smartphone vanille dispose de la RAM LPDDR5 plus rapide et du stockage UFS 3.1 uniquement dans la version la plus chère, ceux-ci sont disponibles dans les variantes 16/256 Go et 16/512 Go.

Oppo Reno9 Pro est disponible en dégradé noir, or et rose. Les prix sont de 3 499 CNY (490 $/470 €) ou 3 799 CNY (532 $/510 €), selon le stockage sélectionné. Les préventes sont de mise, tandis que les ventes débuteront le 2 décembre.

Oppo Reno9 Pro+

La vedette du spectacle est le membre Plus de la famille. À l’avant, il a le même écran AMOLED de 6,7 pouces et un selfie de 32 MP, mais ce téléphone est incurvé, ce qui réduit son encombrement.









Oppo Reno9 Pro+

Oppo a conservé le design de la signature à l’arrière, bien qu’ici, il ait dû élever l’ensemble de l’île de la caméra. L’appareil photo principal 50MP f/1.8 a un objectif 6P, AF et OIS. Le tireur ultra-large dispose d’un capteur 8MP avec un champ de vision plus large – 120 degrés – et agit également comme une caméra macro pour les images rapprochées (jusqu’à 4 cm). La troisième ouverture est pour le capteur de profondeur 2MP.

Le Reno9 Pro + est techniquement le premier téléphone avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 qui a également le NPU MariSilicon X, même le produit phare Find X5 Pro est sur l’ancienne version non plus de la puce Qualcomm. Les capacités d’intelligence artificielle de l’Oppo, renforcées par le chipset, apporteraient une amélioration substantielle de la qualité des couleurs et des détails plus clairs.

Le téléphone est légèrement plus épais et plus lourd, et c’est parce que la capacité de la batterie est augmentée – 4 700 mAh. En plus de cela, il prend en charge une charge rapide de 80 W via USB-C, et Oppo inclut l’adaptateur dans la boîte.

Le Reno9 Pro + est disponible dans les couleurs noir et or, et ici nous avons également une option exclusive vert menthe qui est magnifique sur les images. Les trois couleurs sont disponibles avec une mémoire de 16/256 Go à 3 999 CNY (560 $/537 €), tandis que les deux premiers travaux de peinture sont également disponibles en version 16/512 Go à 4 399 CNY (616 $/590 €).

Oppo prend déjà des précommandes sur son site Web. Les ventes débuteront le 2 décembre.

La source (en chinois)