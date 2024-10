Début de la sélection du jury pour le procès de l’homme accusé de mort par étranglement dans le métro de New York

NEW YORK– La sélection du jury devait commencer lundi dans le procès pénal du vétéran du Corps des Marines américain accusé d’homicide involontaire pour avoir placé un homme dans un étranglement mortel dans une rame de métro de New York l’année dernière.

Daniel Pennyaujourd’hui âgé de 25 ans, est accusé d’avoir « causé la mort par imprudence » de Jordan Neely, un ancien artiste de rue de 30 ans qui, selon des témoins, se comportait de manière erratique dans le train le 1er mai 2023, lorsque Penny s’est déplacée pour le retenir.

Le procès de Manhattan, qui devrait durer six semaines, remettra en lumière une affaire qui a suscité débats et divisions au niveau local et à travers le pays.

Les manifestants sont descendus dans la rue pour exiger que les autorités arrêtent Penny – qui est blanche ; Neely était noir – tandis que d’autres se sont ralliés à son soutien devant le palais de justice une fois qu’il a été inculpé. Le cas également est devenu une cause célèbre parmi les candidats républicains à la présidentielle.

Penny, qui servi quatre ans dans les Marines avant d’être libéré en 2021, a été libéré moyennant une caution de 100 000 $. Il risque jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable d’homicide involontaire au deuxième degré et jusqu’à quatre ans s’il est reconnu coupable d’homicide par négligence criminelle.

Des témoins de l’incident ont déclaré que Neely – qui souffrait de toxicomanie, de maladie mentale et d’itinérance – avait crié et exigé de l’argent lorsque Penny l’avait approché.

Penny a épinglé Neely au sol avec l’aide de deux autres passagers, et l’a étranglé pendant plus de trois minutes jusqu’à ce que le corps de Neely devienne mou. Le bureau du médecin légiste a jugé qu’il s’agissait d’un homicide causé par une compression du cou.

Les avocats de Penny ont fait valoir que le natif de Long Island n’avait pas l’intention de tuer Neely, mais simplement de le retenir suffisamment longtemps pour que la police arrive. Penny a affirmé que Neely avait crié : « Je vais te tuer » et qu’il était « prêt à mourir » ou à aller en prison à vie.

L’avocat de Penny, Steven Raiser, a déclaré que la défense envisageait d’évoquer d’autres causes potentielles de la mort de Neely, notamment des niveaux élevés de cannabinoïde synthétique connu sous le nom de K2 trouvés dans son corps.

Ils soutiendront également que la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux prouve que Penny n’appliquait pas une pression suffisamment constante pour rendre Neely inconscient, et encore moins le tuer.

Les procureurs, dans leurs dossiers judiciaires, ont fait valoir que les actions de Penny étaient imprudentes et négligentes, même s’il n’avait pas l’intention de tuer Neely. Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a refusé de commenter avant le procès.

L’oncle de Neely, Christopher Neely, a déclaré que lui et d’autres membres de la famille attendaient ce moment.

« Nous ne pensons qu’à la justice pour la Jordanie », a-t-il déclaré à l’Associated Press la semaine dernière.

___

Suivez Philippe Marcelo sur twitter.com/philmarcelo.