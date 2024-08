Début de la sélection du jury lors du nouveau procès du comté de Placer pour un homme accusé de meurtre lié au fentanyl

La sélection du jury a commencé lundi dans le deuxième procès d’un homme de 23 ans qui, il y a deux ans, était le premier accusé du comté de Placer à être accusé de meurtre dans une affaire de mort au fentanyl.

Carson David Schewe, qui est resté en détention à la prison du comté de Placer depuis son arrestation en février 2022, est accusé d’avoir vendu du fentanyl en décembre 2021 à Kade Kristopher Webb, 20 ans, décédé plus tard d’une overdose à Roseville.

Le fentanyl est un opioïde synthétique puissant et potentiellement addictif, jusqu’à 50 fois plus puissant que l’héroïne. Le ministère de la Justice de Californie a déclaré que deux milligrammes de fentanyl peuvent entraîner une surdose et potentiellement la mort.

Le procureur adjoint du district de Placer, Devan Portillo, qui poursuit l’affaire, a fait valoir dans le premier procès où Schewe connaissait les dangers du fentanyl; des personnes proches de lui sont mortes de sa toxicité et il a fait une overdose. Pourtant, il n’y a pas prêté attention et a vendu le fentanyl qui a coûté la vie à Webb, a déclaré le procureur au tribunal.

Brad Whatcott, l’avocat de Schewe, a émis des doutes quant à la possibilité que Schewe ait fourni la drogue qui a tué Webb. Whatcott avait prévu de faire appel à un témoin expert de la défense, un médecin, qui se demanderait si la toxicité du fentanyl avait causé la mort de Webb. L’avocat de la défense a déclaré au jury lors du premier procès que son client était coupable de vente de drogue, mais a fait valoir qu’il n’y avait aucune intention malveillante pour justifier l’accusation de meurtre.

Mais le premier procès de Schewe s’est terminé brusquement le 1er mars, quatre jours après son début, après qu’un laboratoire n’a pas fourni à l’accusation et à la défense un rapport détaillant un résumé des résultats des analyses sanguines de la victime. Le juge de la Cour supérieure de Placer, Michael Jones, a été contraint de déclarer un procès nul et ordonne un second procès pour Schewe avec un nouveau jury.

Lundi matin, le juge a déclaré que les arguments et les témoignages lors du deuxième procès de Schewe devraient se poursuivre jusqu’au 26 septembre. En plus de l’accusation de meurtre, Schewe fait face à deux chefs d’accusation de possession de drogue dans le but de vendre des stupéfiants.

Le procureur a déclaré au juge que les jurés potentiels devraient être interrogés s’ils sont au courant de l’existence de la campagne de sensibilisation du public du comté sur le fentanyl intitulée « 1 pilule peut tuer ».

La campagne met en garde les parents et leurs enfants contre les dangers du fentanyl. Le site Internet de la campagne présente le témoignage de Laura et Chris Didier, les parents de Zachary Didier, 17 ans.

L’adolescent de Rocklin a acheté ce qu’il pensait être du Percocet à Virgil Xavier Bordner sur Snapchat. Ses parents ont déclaré que leur fils avait en fait acheté et ingéré sans le savoir l’opioïde synthétique et était décédé le 27 décembre 2020 d’un empoisonnement au fentanyl. En juillet 2022, Bordner de Sacramento a plaidé non coupable d’homicide involontaire et deux chefs d’accusation de vente de drogue à un mineur, et il a ensuite été condamné à 17 ans de prison pour la mort de Didier.

Le juge Jones a convenu que les jurés potentiels devraient être interrogés sur la campagne de sensibilisation au fentanyl et connaître toute personne ayant été accusée d’un crime lié au fentanyl ou ayant consommé cette drogue.

Sur le site Web du comté, l’affaire pénale de Schewe est répertoriée parmi cinq affaires dans lesquelles un accusé a été accusé de meurtre pour « des trafiquants de fentanyl dont les ventes ont entraîné un décès » sur une page Web intitulée «Lutte contre le fentanyl dans le comté de Placer.”

La semaine dernière, James Scott Teahan Jr., 34 ans, est devenu le cinquième personne du comté de Placer à être accusée de meurtre en lien avec un décès lié au fentanylTeahan est accusé du meurtre de Stephen Windham, survenu le 24 avril.

Procureur du district du comté de Placer, Morgan Gire et d’autres procureurs en Californie ont adopté une nouvelle approche concernant les décès liés au fentanyl, en portant des accusations de meurtre contre les personnes qui vendent ou fournissent du fentanyl à une personne qui décède plus tard après avoir ingéré cette drogue.

L’affaire Schewe est la seule affaire de meurtre liée au fentanyl dans le comté de Placer qui ait été jugée.