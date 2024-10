Début de la sélection du jury dans le procès pour corruption du leader législatif le plus ancien de l’histoire des États-Unis

CHICAGO– La sélection du jury commence mercredi dans le procès pour corruption de l’ancien président de la Chambre des représentants de l’Illinois, Michael Madigan, une fois le législateur le plus ancien leader de l’histoire américaine.

L’affaire contre Madigan, qui a démissionné en 2021est l’un des plus grands procès pour corruption dans l’Illinois depuis des années. L’homme de 83 ans est chargé dans un stratagème de racket et de corruption de plusieurs millions de dollars impliquant le plus grand service public de l’État, ComEd.

Les procureurs fédéraux affirment que le démocrate de Chicago a utilisé son pouvoir non seulement en tant que président, mais aussi dans d’autres fonctions, notamment en tant que chef du Parti démocrate de l’État, pour diriger une « entreprise criminelle » visant à amasser encore plus de richesse et de pouvoir. Un acte d’accusation de 23 chefs d’accusation contre lui comprend des accusations de complot de racket, de fraude électronique et de tentative d’extorsion.

Plus de 1 000 personnes ont reçu des convocations au jury. Ce nombre a été réduit à environ 180 personnes qui se sont présentées mardi au tribunal fédéral de Chicago pour remplir des questionnaires. L’interrogatoire par les procureurs fédéraux et les avocats de Madigan, ainsi que de son coaccusé et confident de longue date, Michael McClain, devait commencer mercredi.

Lors d’une audience préalable au procès mardi, le juge de district américain John Robert Blakey a décrit une « très bonne » présentation des jurés potentiels, avec seulement deux non-présentations et deux renvois motivés.

Douze jurés et six suppléants seront choisis avant les déclarations liminaires, attendues en début de semaine prochaine. Le témoignage devrait durer trois mois.

Les procureurs affirment que Madigan a utilisé son influence pour adopter une législation favorable au service public d’électricité ComEd. En échange, ComEd a offert des pots-de-vin, des emplois et des contrats aux fidèles de Madigan.

Madigan et McClain ont tous deux nié tout acte répréhensible.

« Je n’ai jamais été impliqué dans aucune activité criminelle », a déclaré Madigan lorsque les accusations ont été annoncées en 2022.

Une grande partie des preuves attendues au procès, y compris les conversations enregistrées sur écoute, ont déjà été visionnées en audience publique.

Une vaste enquête fédérale sur la corruption publique dans l’Illinois a conduit à la condamnation de l’État législateurs et celui de Madigan ancien chef de cabinet. McClain et trois autres responsables du ComEd étaient condamné dans une affaire distincte mais connexe. Ils n’ont pas encore été condamnés.

Les avocats de la défense s’attendent à de nombreuses contestations de jurés en raison de la reconnaissance du nom de Madigan.

Élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 1970, Madigan en a été président de 1983 à 2021, à l’exception de deux années où les républicains étaient aux commandes. Il a défini une grande partie de l’agenda politique de l’Illinois, décidant quels textes législatifs seraient votés. Il contrôlait plusieurs fonds de campagne et supervisait cartographie politique.