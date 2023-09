Début de la sélection du jury dans l’affaire d’outrage à l’encontre de l’ancien responsable de Trump à la Maison Blanche, Peter Navarro

WASHINGTON (AP) — La sélection du jury a commencé mardi dans l’affaire contre l’ancien responsable de Trump à la Maison Blanche, Peter Navarro, qui a été accusé d’outrage au Congrès après avoir refusé de coopérer à une enquête du Congrès sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. .

Navarro, un ancien professeur d’économie, a été membre du personnel de la Maison Blanche sous le président de l’époque, Donald Trump, et a ensuite promu les allégations sans fondement du républicain concernant la fraude électorale massive lors des élections de 2020 qu’il a perdues. Navarro a déclaré que Trump avait invoqué le privilège exécutif, lui interdisant de coopérer avec le comité du 6 janvier de la Chambre. Son procès devrait durer jusqu’à la fin de la semaine.

Le juge de district américain Amit Mehta a statué que l’argument du privilège exécutif de Navarro ne constituait pas une défense contre les accusations, estimant que Navarro n’avait pas montré la preuve que Trump l’avait invoqué.

Navarro a été inculpé l’année dernière de deux chefs d’outrage, un pour ne pas s’être présenté pour une déposition devant le comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier et un second pour ne pas avoir produit les documents demandés par le comité. Chaque chef d’accusation est passible d’un an de prison maximum.

Navarro, qui a plaidé non coupable, est le deuxième collaborateur de Trump à faire face à des accusations criminelles après l’ancien conseiller de la Maison Blanche, Steve Bannon. Bannon a été reconnu coupable de deux chefs d’outrage au Congrès et condamné à quatre mois de prison, bien qu’il soit en liberté en attendant son appel.

Trump fait face à une inculpation fédérale à Washington, DC, et à une inculpation par l’État de Géorgie pour ses efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020 face à Joe Biden, un démocrate. Il a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu’il avait agi conformément à la loi.

Le rapport final du comité de la Chambre des représentants du 6 janvier a déclaré que Trump s’était engagé criminellement dans une « conspiration en plusieurs parties » pour annuler les résultats légaux des élections de 2020 et n’avait pas agi pour empêcher ses partisans d’attaquer le Capitole.

Lindsay Whitehurst, Associated Press