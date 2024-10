Début de la restauration d’un tableau rare de Ludovico Mazzolino à la National Gallery of Ireland

Le peintre italien de la Renaissance Ludovico Mazzolino était connu pour ses petites peintures religieuses ressemblant à des bijoux ; objets de dévotion pour mécènes aristocratiques. Très occasionnellement, vers la fin de sa carrière, probablement dans le cadre de commandes spéciales pour de tels mécènes, il a travaillé à plus grande échelle et a créé des cauchemars en matière de conservation pour des siècles de propriétaires. Seules trois de ces œuvres se trouvent dans des collections publiques – à Rome, Berlin et Dublin – et parmi celles-ci, seules Le Christ parmi les docteursau Doria Pamphili à Rome, est suffisamment stable pour être exposé.

La National Gallery of Ireland possède l’une de ces raretés depuis 1914.La traversée de la mer Rouge (1521) — mais il n’a jamais été exposé. Un important projet de recherche et de conservation a désormais débuté dans le laboratoire de la galerie, soutenu par une subvention de 25 000 € de la Fondation européenne des beaux-arts (Tefaf), qui devrait permettre à l’œuvre d’être exposée pour la première fois et également résoudre certains problèmes pour les autres propriétaires. .

« C’est un tableau assez célèbre et on nous demande souvent de le prêter pour des expositions, mais dans son état actuel, c’est tout simplement impossible. Il ne peut pas voyager », explique Aoife Brady, conservatrice de l’art italien et espagnol à la galerie. La subvention a permis à Brady et à la restauratrice principale du projet, Maria Canavan, de visiter les autres panneaux, enviant l’état du tableau romain et trouvant l’œuvre berlinoise, dans les dépôts des musées d’État, dans le même état préoccupant que leur propre.

L’interprétation de Mazzolino de l’histoire biblique de la mer Rouge se séparant pour les Israélites avant que les eaux ne reviennent pour noyer l’armée égyptienne est une composition extraordinaire, riche en détails dans une perspective mal à l’aise. Les eaux bleues bouillonnent d’hommes et de chevaux tandis que les Israélites sur la rive remercient pour leur traversée en toute sécurité, Dieu regarde depuis les nuages ​​et un ange se précipite sur un cheval volant. Plus de 130 figures ont déjà été identifiées, et sous la surface peinte actuelle se trouvent d’autres, effacées plus tard par l’artiste lui-même mais révélées maintenant grâce à la photographie aux rayons X et infrarouge.

Une Renaissance « Où est Wally ?

« C’est une chose assez sauvage, une sorte de Renaissance Où est Wally?», dit Brady. « La galerie l’a acheté en 1914, il s’agit donc d’une partie très ancienne de notre collection, mais je ne trouve aucune trace indiquant qu’elle ait jamais été exposée. »

Les couleurs restent étonnamment vives. « Il travaillait pour le duc de Ferrare ; il pouvait se permettre de très bonnes peintures », explique Brady. Des échantillons microscopiques ont révélé des pigments fabuleusement coûteux tels que le lapis-lazuli. Cependant, les problèmes sont douloureusement visibles. Bien que les experts admirent la qualité du panneau, qui reste remarquablement plat, de larges zones de peinture se soulèvent, et des pertes de peinture soulignent tous les piquets en forme de papillon reliant les planches de chêne. Les tentatives visant à dissimuler les dégâts et les pertes dans les années 1970 ont visiblement échoué. Les travaux de conservation devront également préserver le vernis d’origine et les émaux situés en dessous, qui survivent dans un état étonnamment bon.

Mazzolino est un artiste fascinant. L’influence d’artistes du Nord, dont Albrecht Dürer et Hieronymus Bosch, est évidente dans son œuvre. Il a peut-être étudié à Bologne et aurait visité Rome, où il a probablement vu de telles œuvres dans de grandes collections, mais on ne sait pas qu’il ait jamais quitté l’Italie. Il vécut et travailla presque toute sa vie à Ferrare, où il naquit en 1480 et serait mort en 1528, probablement de la peste qui ravageait la ville.

Étrangement bon marché

Les recherches se poursuivent, mais les experts estiment que les techniques utilisées par Mazzolino pour préparer le panneau avec de fines couches de gesso et une couche de base de peinture – parfaitement adaptées à ses petites peintures dévotionnelles – n’étaient tout simplement pas assez solides pour soutenir la surface supérieure de la peinture sur une si grande surface. zone.

En 1914, la galerie paya Christie’s 36 £ et 15 shillings pour le tableau, ce qui, déjà à l’époque, était étrangement bon marché pour un artiste de renom. Cela suggère à Brady que ses problèmes étaient déjà clairs, une vision renforcée par son histoire. Il a probablement été commandé pour la fabuleuse cour d’Este à Ferrare en 1521, et en 1603 il se trouvait à Rome dans la villa de la famille Aldobrandini. Il est arrivé en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et a changé de mains à plusieurs reprises au XIXe siècle, fréquemment retiré des ventes aux enchères de Christie’s lorsqu’il n’a pas atteint son prix. Il a été invendu à 577 £ en 1804, vendu à 52 £ en 1821 et invendu à nouveau. à 230 guinées en 1847. La baisse continue des prix jusqu’au marché douteux de Dublin en 1914 raconte sa propre histoire.

Tout le travail à Dublin sur La traversée de la mer Rouge est dans la maison, le panneau fragile n’a donc jamais besoin de quitter le bâtiment. Autrefois, les peintures étaient soigneusement transportées de l’autre côté de la route la nuit jusqu’aux appareils de radiographie et autres appareils des laboratoires scientifiques du Trinity College, mais la National Gallery possède désormais son propre laboratoire ultramoderne, financé par un donateur privé… comprenant un poste de formation – joint à son atelier de conservation existant.

Simone Mancini, responsable de la conservation, affirme que l’analyse complète des matériaux et de leur état, en cours d’achèvement, dictera la prochaine phase des travaux, et il est convaincu qu’ils seront en mesure de stabiliser suffisamment le tableau pour pouvoir l’exposer pour la première fois à un moment donné. point en 2025. «Nous en ferons un peu tout un plat», dit Brady.