Début de la production d’essai de l’iPhone 15 d’Apple en Chine

Selon des personnes proches du dossier, Apple a commencé la production d’essai de l’iPhone 15 en Chine et cherche également à accélérer le calendrier de production en Inde.

Le processus dit NPI (New Product Introduction) a généralement lieu au premier trimestre de chaque année afin qu’Apple puisse déterminer comment se déroulera la production réelle une fois les nouveaux iPhones finalisés.

Foxconn aurait commencé la production d’essai de l’iPhone 15 et cette étape cruciale vise à aplanir les problèmes entre toutes les parties impliquées dans le processus. Cela inclut les fabricants et les fournisseurs ainsi que les tests de nouvelles machines et le réglage fin du processus d’assurance qualité.

Outre le lancement du processus NPI, le rapport suggère qu’Apple prévoit de réduire l’écart entre les délais de production en Chine et en Inde. À partir de maintenant, Apple lance la production réelle en Chine six à neuf mois avant l’Inde. Cela changera probablement très bientôt, car Apple s’efforce d’établir des relations avec des partenaires indiens.

L’objectif ultime est de réduire de quelques semaines l’écart entre la production indienne et chinoise et de transférer 5 % de la production totale vers les usines indiennes.

Source (en chinois)