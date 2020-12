Nous entendons parler du prochain téléphone Galaxy M12 de Samsung depuis un certain temps maintenant et il semble que le téléphone soit déjà entré en production de masse dans l’usine de Samsung à Noida, en Inde. En conséquence, nous avons droit à plusieurs nouvelles images du cadre du téléphone.









Cadre Samsung Galaxy M12

Le premier révèle le composant d’écran tactile de l’écran à l’intérieur du cadre du M12 qui montre également une découpe sur le dessus pour accueillir la découpe de goutte d’eau en forme de V pour la caméra selfie. Selon les rumeurs passées, le téléphone devrait être lancé avec un écran Infinity-V AMOLED de 6,7 pouces et une résolution HD +. Les autres images révèlent des marques M12 sur le cadre en plastique ainsi que l’emplacement du plateau SIM.

Des fuites de spécifications antérieures suggèrent que le téléphone sera alimenté par le chipset Exynos 850 et 3 Go de RAM aux côtés d’une batterie de 6 000 mAh, de quatre caméras arrière et d’Android 11. L’appareil abritera également un port USB-C et une prise casque. Les rendus passés nous donnent une idée précise de ce à quoi s’attendre de la conception finale de l’appareil.









Boîtier Samsung Galaxy M12 / F12

Entre-temps, la page d’assistance du Galaxy F12 portant le numéro de modèle SM-M12FG / DS a été repérée sur le site Web de Samsung Inde. On pense que le Galaxy F12 est la version mondiale du Galaxy M12, ce qui signifie que nous devrions bientôt voir les deux combinés devenir officiels.





Page d’assistance du Samsung Galaxy F12

