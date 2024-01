Début de la première campagne de vaccination de masse contre le paludisme en Afrique

La première campagne de vaccination contre le paludisme destinée aux enfants, soutenue par l’Organisation mondiale de la santé, débute lundi en Afrique, avec la distribution de près de 30 millions de vaccins dans les mois à venir, marquant une étape importante dans la lutte contre la maladie tropicale.

Les enfants camerounais commenceront à recevoir des vaccins contre le paludisme dans le cadre du déploiement du médicament développé par la société pharmaceutique britannique GSK dans 12 pays d’Afrique subsaharienne. Un deuxième vaccin développé par des scientifiques de l’université d’Oxford et produit par le Serum Institute of India devrait être distribué dans sept pays en mai ou juin.

La distribution de 18 millions de doses initiales marque un tournant important dans la lutte contre le paludisme, une maladie évitable causée par des parasites transmis par les moustiques qui a tué 608 000 personnes, dont 95 % en Afrique, en 2022.

« La vaccination sauvera des vies, apportera un soulagement majeur aux familles et au système de santé du pays et rapportera également d’importants dividendes économiques », a déclaré Aurélia Nguyen, directrice de programme chez Gavi, l’alliance mondiale pour les vaccins qui travaille avec les pays africains. pour coordonner le déploiement.

Les enfants de moins de cinq ans sont particulièrement vulnérables à la maladie. Le vaccin RTS, S de GSK a déjà été administré à près de 2 millions d’enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi dans le cadre d’un programme pilote, avec Études de l’OMS montrant une réduction de 30 pour cent des symptômes graves du paludisme.

Plus de 30 pays à travers le continent ont exprimé leur intérêt à recevoir des vaccins contre le paludisme. Jusqu’à 18 millions de doses du vaccin RTS, S sont distribuées par Gavi, suivies par environ 10 millions de doses du vaccin R21/Matrix-M dans sept pays à la mi-2024.

L’OMS a recommandé pour la première fois le vaccin GSK en 2021 pour une utilisation généralisée. En octobre, l’OMS a également apporté son soutien au vaccin d’Oxford.

Le plan est confronté à des défis logistiques. Les enfants auront besoin de quatre injections dans les deux ans suivant leur naissance, ce qui présente des défis logistiques pour les équipes de santé qui souhaitent atteindre les familles dans les zones reculées. Les responsables de la santé espèrent aligner les vaccinations contre le paludisme avec d’autres vaccins – comme contre la rougeole – pour contribuer à augmenter le recours aux quatre doses.

« Lorsque les enfants viennent pour d’autres rendez-vous de vaccination, ils reçoivent leur vaccin contre le paludisme. Il existe des défis dans les zones où les enfants ne peuvent pas être atteints et [we need] des stratégies communautaires pour garantir que les enfants reviennent », a déclaré Dorothy Achu, conseillère régionale en matière de paludisme pour l’OMS.

Adrian Hill, l’un des scientifiques d’Oxford à l’origine du vaccin R21, a critiqué l’OMS pour son manque « d’urgence » après que l’organisme ait ciblé la mi-2024 pour la distribution du vaccin.

Le partenariat d’Oxford avec le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, permet de produire son vaccin à une échelle bien plus grande que celle de GSK. Le SII a déclaré à la fin de l’année dernière qu’il avait produit 20 millions de doses et qu’il avait « déjà » la capacité de produire 100 millions de doses par an.

Mais Nguyen a réitéré l’objectif de mi-année, affirmant que le vaccin R21 en était à un stade précoce de fabrication et qu’il serait disponible en mai ou juin.

Elle a ajouté qu’il est nécessaire de continuer à innover : « Ce sont deux très bons vaccins. Nous voulons nous assurer que les vaccins continuent d’être développés au point d’avoir peut-être moins de doses programmées, en favorisant l’abordabilité et la facilité d’utilisation.

