Début de la plus grande grève des soins de santé de l’histoire du Royaume-Uni

Les infirmières et le personnel ambulancier disent qu’ils ne sont pas assez payés pour survivre

Des dizaines de milliers d’infirmières et d’ambulanciers britanniques ont quitté le travail lundi, dans ce qui est la plus grande grève des 75 ans d’histoire du National Health Service (NHS). Alors que le gouvernement a proposé une augmentation de salaire, les travailleurs et les syndicats affirment que leurs revenus n’ont pas suivi l’inflation.

Alors que les infirmières et le personnel ambulancier ont participé à des grèves distinctes ces derniers mois, l’arrêt de travail de lundi a impliqué à la fois des membres du Royal College of Nursing et des ambulanciers membres des syndicats GMB et Unite.

Les infirmières devraient à nouveau faire grève mardi, tandis que les physiothérapeutes organiseront une grève jeudi. Sept grèves supplémentaires sont prévues par les ambulanciers avant la fin mars.

Les travailleurs exigent que le gouvernement rouvre les négociations sur les salaires, insistant sur le fait qu’une augmentation de salaire prévue de 4,8 % n’est pas suffisante pour compenser la montée en flèche du taux d’inflation au Royaume-Uni, qui s’élevait à plus de 10 % en décembre. Les syndicats ont exigé que le Premier ministre Rishi Sunak s’implique dans les négociations, ce qu’il a jusqu’à présent refusé de faire.

En savoir plus Jusqu’à 500 personnes meurent chaque semaine à cause des retards dans les hôpitaux britanniques – médecin

Sunak peut démontrer que son gouvernement “est du côté du contribuable travailleur et décent” en négociant, le chef du Royal College of Nursing, Pat Cullen, a écrit dimanche dans une lettre au PM. “Il n’y aurait pas de moyen plus simple de démontrer cet engagement que de mettre fin rapidement à la grève des infirmières”, conclut-elle.

Un porte-parole de Sunak a appelé les grèves « profondément regrettable », tandis que le NHS a noté qu’une action revendicative placerait ses services “sous une pression accrue” à une heure déjà chargée. Le service de santé a noté sur son site Web qu’octobre et novembre étaient déjà les mois les plus occupés jamais enregistrés pour les visites aux urgences et les appels d’ambulance.