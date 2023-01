Début de la période de candidature pour le programme de bannières des vétérans d’Ottawa – Shaw Local

La période de candidature pour le programme de bannières des anciens combattants d’Ottawa 2023 reconnaissant les résidents qui ont servi dans l’armée américaine est ouverte.

Pour être admissible au programme, le vétéran doit être un vétéran militaire honorablement libéré des forces armées des États-Unis et un résident dans le code postal 61350. Les membres actifs du service ne sont pas éligibles.

Ces bannières seront affichées sur les lampadaires du centre-ville le long des rues La Salle, Main et Court deux semaines avant et après le Memorial Day et le Veterans Day. Passé ce délai, les bannières seront remises au vétéran.

Les bannières de cette année seront parrainées par Larry et Gayla Johnson.

Pour postuler, soumettez une candidature et une photo en uniforme, de préférence numérique. Toutes les informations doivent être soumises à Tami Koppen, Ville d’Ottawa (hôtel de ville), 301 W. Madison St., Ottawa, IL 61350 ou par courriel à tkoppen@cityofottawa.org

Les soumissions sont réputées complètes après réception de la demande et de la photo. Les participants seront choisis selon le principe du premier arrivé, premier servi, bien que la priorité puisse être donnée aux anciens combattants de la plus ancienne période de guerre.

La date limite de soumission est le vendredi 3 février à 16 h 30 ou dès que toutes les places sont remplies, selon la première éventualité. Le nombre de bannières est limité et quelques-unes ont été réservées à partir des candidatures reçues l’année dernière.

Des informations supplémentaires et une application peuvent être trouvées sur https://cityofottawa.org/news2/2023-veteran-banner-program/

Contactez Koppen par courriel à tkoppen@cityofottawa.org ou par téléphone au 815-433-0161, ext. 240, pour toute question.