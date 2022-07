Début de la haute saison d’expédition jusqu’aux vacances pour une chaîne d’approvisionnement volatile

Une baisse que les expéditeurs constataient dans les tarifs au comptant océaniques et dans les surtaxes sur de nombreuses routes commerciales alors que la demande de conteneurs s’est affaiblie s’est inversée, la congestion dans les ports et en mer augmentant les prix au comptant des conteneurs pour la route commerciale États-Unis/Europe et créant un plancher au comptant tarifs pour les expéditions de l’Asie vers la côte Est. Un tarif au comptant océanique est un prix unique qu’un expéditeur peut bloquer pour une expédition spécifique sans contrat à long terme. Les tendances des prix au comptant des océans se répercutent sur l’ensemble de l’économie, car les détaillants ont répercuté les prix des conteneurs sur le consommateur pendant la pandémie, et cela fait partie des pressions inflationnistes alors que la Réserve fédérale tente de réduire la demande. Une baisse récente de la demande qui avait entraîné une baisse des prix au comptant résultait de la réduction des commandes manufacturières en raison de changements dans le comportement des consommateurs en matière de dépenses. Mais maintenant, la situation change à nouveau, car les routes commerciales encombrées voient les tarifs des conteneurs augmenter. “Les expéditeurs mondiaux doivent être préparés à la volatilité au cours des prochains trimestres”, a déclaré Peter Sand, analyste en chef des transports maritimes à la société de recherche sur le fret maritime et aérien Xeneta. “Je pense qu’il faut de la patience, non seulement pour comprendre comment la dynamique du marché évolue constamment, mais certainement aussi pour se rendre compte qu’il n’y a pas deux marchés identiques.”

Les conteneurs d’expédition sont déchargés des navires dans un terminal à conteneurs du complexe Port de Long Beach-Port de Los Angeles, au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Los Angeles, Californie, le 7 avril 2021. Lucy Nicholson | Reuter

La congestion des conteneurs crée un faux manque de conteneurs disponibles et fait grimper les prix, comme l’a rapporté CNBC. Plus un conteneur reste longtemps au repos, sans bouger chargé ou déchargé, plus ce conteneur est retiré de l’approvisionnement pour une utilisation future. Lorsque la disponibilité des conteneurs diminue, les taux de fret augmentent. De nombreuses grèves des travailleurs portuaires et des perturbations ferroviaires en Europe ont enlisé le mouvement des conteneurs dans les ports allemands, et cette contagion se déplace vers le Royaume-Uni. La congestion créée par les ralentissements du travail et les grèves a restreint la disponibilité des conteneurs de Hambourg et la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour L’Europe est passée du jaune au rouge.

Le prix des conteneurs pour la route de la Chine vers la côte est des États-Unis est remonté à 10 000 $ à mesure que de nouveaux navires arrivent et que la congestion augmente. Les temps d’attente des conteneurs au port d’Oakland ont grimpé à 26,5 jours après les protestations des camionneurs qui ont fermé les terminaux. “Les récentes perturbations des manifestations au port maritime d’Oakland, qui ont interrompu les opérations pendant plusieurs jours, ont un impact. Cela pourrait prendre des semaines pour tout régler. Cela entraînera probablement de nouveaux retards de chargement”, a déclaré Bryan Brandes, directeur maritime du port d’Oakland. L’arrêt des opérations aura également un impact sur le rythme des exportations agricoles américaines chargées. Le port signalé une baisse de 4,2 % des exportations américaines chargées pour le mois de juin en raison de l’omission du port par les transporteurs maritimes pour rattraper le temps perdu à cause de la congestion dans les ports de Los Angeles et de Long Beach.

La haute saison traditionnelle du transport maritime commence au mois d’août. L’arriéré actuel de conteneurs dans les ports ne fera qu’augmenter la congestion et ajouter du temps d’attente pour les navires entrants. Selon un rapport d’Everstream Analytics, “Sur la côte est des États-Unis, la congestion au port de Savannah continue d’être très élevée avec des temps d’attente moyens grimpant à 7,5 jours, en hausse de 123 % par rapport au trimestre précédent. Le nombre de navires a augmenté par rapport à la semaine dernière à 18 en moyenne. Le port de New York-New Jersey a vu les temps d’attente diminuer légèrement à 1,8 jours en moyenne avec 10 navires en attente au mouillage. Savannah a déclaré publiquement que le commerce vers son port a été stimulé par les négociations sur la main-d’œuvre sur la côte ouest et l’accès retardé au rail dans les ports de la côte ouest, ce qui a entraîné un changement important dans les escales des navires. Savannah reçoit également des conteneurs détournés du port de Charleston. “MPC [Georgia Ports Authority] traite actuellement le plus grand volume de navires de service ad hoc et nouveaux que le port de Savannah ait connu à ce jour », a-t-il déclaré dans un communiqué. Savannah a contribué à un nombre plus élevé que la normale de navires attendant au mouillage.” Ce qui reste à voir, c’est à quel point la haute saison sera forte. Les futures réservations suivies par FreightWaves montrent que le volume total de conteneurs de tous les ports de Chine vers tous les ports des États-Unis est en baisse, reflétant un ralentissement des dépenses de consommation. Les grandes fluctuations dans le passé récent étaient le résultat des blocages ou des ralentissements de Covid en Chine, mais le ralentissement de la demande a supplanté cette histoire.

Alors que la baisse des commandes devrait en théorie créer une disponibilité de conteneurs, cela ne se produit pas en raison de la congestion, qui immobilise l’offre. L’autre facteur qui limitera la disponibilité des conteneurs est les traversées vides (ou annulées). Les transporteurs maritimes suppriment les départs pour respecter un horaire. Mais la réduction du nombre de navires en mouvement limite la quantité d’espace disponible pour le chargement des conteneurs. Cela fixe un plancher sur les prix des conteneurs et peut également augmenter les taux au comptant.