Début de la diffusion de l’évaluation de Tom Brady et Bill Belichick : sac postal des médias de la NFL

Alors que la NFL entre dans la semaine 5, pouvez-vous croire que nous approchons de 30 % de la saison régulière terminée ? — J’ai pensé que c’était le bon moment pour répondre aux questions des médias spécifiques à la NFL.

Les questions ont été légèrement modifiées pour plus de clarté et de longueur. Allons-y.

Si vous m’aviez dit que nous serions ravis de Bill Belichick et que nous mettrions Tom Brady sur les braises, eh bien, la plupart auraient pensé le contraire. Que pensez-vous de tous les « rookies » (de l’audiovisuel) cette année ? -Tom R.

Quelle note donnez-vous à Tom Brady quatre semaines après le début de sa carrière dans la radiodiffusion ? Où d’autre doit-il s’améliorer ? -Deven B.

J’ai écrit pour la première fois en 2016 alors que je travaillais chez Sports Illustrated, je pensais que Belichick avait toutes les caractéristiques pour être un diffuseur à succès de la NFL. Puis vint cette pièce pour L’Athlétisme en 2023 et cette pièce en janvier. Je ne suis donc pas du tout surpris, et je ne serais pas non plus surpris s’il s’en tenait à cela après cette saison.

J’ai écrit après les débuts de Brady et son deuxième match, puis la semaine dernière, je l’ai vu appeler les Buccaneers de Tampa Bay contre les Eagles de Philadelphie. Les progrès sont là. C’est progressif, mais il est déjà un diffuseur différent après quatre matchs par rapport à son appel du 8 septembre. C’est un niveau de confort accru qui est le plus évident. Je lui donnerais un B-moins après quatre semaines, et je considérerais cette note comme une réussite.

Là où Brady doit s’améliorer, c’est qu’il arrive encore un peu tard aux commentaires après les matchs, il critique peu ou pas les entraîneurs, et nous n’obtenons toujours pas suffisamment d’analyses de deuxième niveau, ce qui, selon ma définition, m’apprend quelque chose de nouveau sur le jeu que je n’ai pas vu si je suivais le ballon. Mais les travaux en cours vont dans la bonne direction.

La NFL a-t-elle envisagé de fermer les réseaux et de gérer elle-même les diffusions ? Gagneraient-ils plus d’argent s’ils se diffusaient via NFL.com et louaient potentiellement leur flux à des tiers comme ESPN et d’autres ? -Jean B.

C’est le contraire. La NFL cherche à se débarrasser de ses actifs médiatiques, notamment en gérant le réseau NFL. La dépense financière pour produire les jeux eux-mêmes – pensez à toutes les embauches qu’ils devraient effectuer dans la production et ailleurs – et ensuite sous-licencier les jeux à un autre diffuseur serait si importante que cela n’en vaut pas la peine. En outre, ils ont des contrats de droits existants avec des entreprises, de sorte que la ligue n’a même pas pu l’envisager pendant des années.

Je pense que la NFL cherchera à s’impliquer dans davantage de projets médiatiques ponctuels plutôt que dans des diffusions à grande échelle, c’est pourquoi je ne parierais pas longtemps sur NFL Network pour organiser des jeux la prochaine décennie, du moins sous la bannière NFL Media.

Quels sont les acteurs actuels les plus recherchés pour une carrière après la retraite dans les grands réseaux ? -Paul E.

Le nom qui revient toujours sur les réseaux n’est pas celui d’un joueur mais d’un entraîneur : Mike Tomlin. L’entraîneur des Steelers de Pittsburgh serait embauché immédiatement s’il le souhaite. Tous les réseaux l’adorent.

Si la NFL adopte un calendrier selon lequel chaque équipe joue un match international chaque saison, cet ensemble de matchs, actuellement largement limité au dimanche matin, pourrait-il oser s’étendre au samedi matin ? -Marc B.

Quelles sont les chances que la NFL crée un package pour les matchs internationaux, et si oui, qui pourrait être en lice pour cela ? — Pete G.

Il ne faut jamais dire jamais avec les propriétaires de la NFL, qui adorent l’argent par-dessus tout. Mais je ne les vois pas dans l’immédiat jouer le samedi pour des raisons de compétition. En outre, la Loi sur la radiodiffusion sportive de 1961 interdit effectivement à la NFL de diffuser une grande partie de sa programmation le vendredi soir ou le samedi entre le deuxième vendredi de septembre et le deuxième samedi de décembre.

Quant au paquet international : cela se produira absolument. Le président-directeur général des Chiefs de Kansas City, Clark Hunt, a déclaré Ben Fischer du Sports Business Journal en septembre que « à court et moyen terme, il est réaliste de penser que la ligue pourrait jouer jusqu’à 16 matchs à l’étranger ». Il semble que le créneau horaire évident sera la fenêtre du dimanche matin pour créer un nouveau package de droits multimédias, et je pense que vous vous tourneriez vers des streamers tels qu’Amazon, ESPN+, Netflix et Peacock comme étant intéressés.



Attendez-vous à ce que les matchs internationaux de la NFL deviennent leur propre programme de diffusion distinct à l’avenir. (Vincent Mignott / DeFodi Images via Getty Images)

Quand pensez-vous que (l’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles) Sean McVay part rejoindre la télévision ? Il a indiqué qu’il souhaitait passer du temps avec sa famille grandissante. De plus, j’ai entendu des analystes dire qu’il serait génial à la télévision, et je pense qu’il le ferait aussi. Oui, l’argent est meilleur dans le coaching, mais le stress est nettement moindre à la télévision. Pensez-vous qu’il est lié au (quart-arrière) Matthew Stafford en termes de jeu/entraîneur, avec la fermeture de la fenêtre de championnat des Rams ? -Josué B.

Merci, Josué. J’ai transmis votre question à notre rédacteur des Rams, Jourdan Rodrigue, qui est particulièrement bien placé pour y répondre. Voici ce qu’elle a dit :

« C’est une excellente question. Depuis que McVay a véritablement envisagé de quitter le métier d’entraîneur en 2022, il est juste que les gens de l’extérieur se demandent combien de temps il restera dans ce monde. Mon expérience et mon impression, cependant, sont très différentes de celles de ceux qui pensent qu’il est prêt à sauter à tout moment. Je ne pense pas qu’il se sente lié au calendrier de carrière de Stafford, même s’il est certainement possible qu’il ait déjà ressenti cela.

« J’ai écrit en profondeur sur la façon dont McVay est revenu au poste d’entraîneur après un épuisement mental en 2022 – et à travers ces conversations et ces reportages, je crois qu’il veut au minimum rester engagé envers son contrat actuel, qui court jusqu’en 2026, si pas plus. McVay sait que le stand l’attendra à tout moment, que les prix continuent d’augmenter tout de même, et je crois qu’il veut sincèrement être le type d’entraîneur qui a la réputation de surmonter l’adversité et de développer les joueurs. Je crois qu’il comprend maintenant que son héritage en tant qu’entraîneur et sa réputation auprès de ses pairs vont bien au-delà du fait de devenir le plus jeune entraîneur-chef de la NFL ou de remporter le Super Bowl.

Quand la NFL achètera-t-elle la Ligue canadienne de football pour élargir sa base ? -Leslie G.

Je ne vois pas cela se produire. Il n’y a aucune raison économique pour que la NFL achète la LCF. Le Canada n’est pas un marché que la ligue a ciblé pour son expansion – l’expérience Toronto/Buffalo Bills n’a pas été un succès – et la NFL a clairement indiqué que l’Europe et le Mexique sont là où se situent ses désirs immédiats. De plus, qu’achèterait la NFL ? Aucune des équipes de la LCF ne deviendrait des équipes de la NFL. D’un autre côté, la LCF se targue d’être détenue et dirigée par des Canadiens. Je ne le vois tout simplement pas.

Avec tout l’argent versé aux meilleurs commentateurs pour les matchs du dimanche après-midi, ces réseaux ont-ils une idée du nombre de téléspectateurs qu’ils perdent au profit de RedZone ou de Sunday Ticket ? -Matt L.

Tout d’abord, il faut se rappeler que les salaires versés aux diffuseurs par des sociétés comme Disney, Comcast ou Fox Corp. constituent des erreurs d’arrondi pour les sociétés. Cela vaut même pour Brady chez Fox. En ce qui concerne RedZone : les meilleures estimations sont que la chaîne attire environ 1 million de téléspectateurs chaque dimanche. Ce n’est pas une perte significative pour les réseaux étant donné que les premières fenêtres des réseaux compteront en moyenne entre 17 et 20 millions de téléspectateurs et que la fenêtre de fin d’après-midi en accueillera généralement 25 millions.

Qu’est-ce qui a conduit NBC à prolonger Cris Collinsworth pendant une demi-décennie supplémentaire, sachant qu’un talent plus jeune et supérieur (Greg Olsen) était disponible ? Je comprendrais si le titulaire était meilleur – ou même aussi bon – et je sais que c’est très subjectif. Je ne pense pas que ce soit le cas ici. Pensées? -Barry S.

C’est subjectif, c’est la réponse courte et longue. Olsen est-il un meilleur analyste ? Je pense que oui, mais c’est là que la subjectivité entre en jeu. Les relations jouent ici un grand rôle. Les dirigeants de NBC Sports aiment Collinsworth et il entretient des relations profondes avec les personnes chargées du recrutement. C’est aussi un grand tournant de faire venir quelqu’un de l’extérieur qui n’a jamais travaillé avec votre groupe de production. Collinsworth est associé à NBC depuis 1990 et a été l’analyste principal de « Sunday Night Football » pendant 16 saisons. C’est beaucoup d’équité.

Maintenant, la partie subjective. J’ai écrit de nombreux articles faisant l’éloge de Collinsworth, mais je pense qu’au cours des deux dernières années, il est devenu de plus en plus un porte-parole de la NFL, alors qu’il était autrefois un non-conformiste en termes de critique de la ligue. Peut-être que cela se produira lorsque les années passeront et que vous vous rapprocherez davantage de Roger Goodell et des gars. Mais en ce qui concerne la préparation des retransmissions et l’enthousiasme pour le football, il obtient toujours de bonnes notes dans les deux catégories, de mon point de vue.

(Photo du haut de Tom Brady : Kevin Sabitus / Getty Images)