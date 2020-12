La deuxième édition de Fit India Cyclothon, un événement cycliste national, a commencé lundi et se déroulera jusqu’au 31 décembre.

L’événement se tiendra dans tous les districts du pays et les citoyens peuvent participer en s’inscrivant sur le site Web de Fit India en parcourant quotidiennement la distance de leur choix et en partageant leurs images et vidéos sur les réseaux sociaux avec le label @FitIndiaOff. et en utilisant le hashtag – #FitIndiaCyclothon et #NewIndiaFitIndia, a déclaré SAI dans un communiqué.

Le ministre des Sports de l’Union, Kiren Rijiju, a encouragé les citoyens à participer à l’événement et a tweeté dimanche: «Le cyclisme est un excellent moyen de rester en forme et de réduire votre empreinte carbone. Je vous invite tous au 2e cyclothon Fit India avec vous. famille et amis du 7 au 31 décembre Rejoignez le clairon du Premier ministre Narendra Modi ji: « Fitness Ka Dose Aadha Ghanta Roz » #NewIndiaFitIndia #FitIndiaMovement ‘

La première édition du Fit India Cyclothon a été lancée par Rijiju à Panaji, Goa en janvier de cette année.

Cet événement a été organisé dans le but d’impliquer les gens dans des activités de plein air et de lancer une culture cycliste à travers le pays. Il a vu la participation de plus de 35 cyclistes lakh de tout le pays.