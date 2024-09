Début de la construction d’une clinique d’avortement financée par l’État au Nouveau-Mexique pour desservir les États voisins

SANTA FE, Nouveau-Mexique — La construction d’une clinique de santé reproductive et d’avortement financée par l’État est en cours dans le sud du Nouveau-Mexique, qui répondra aux besoins des résidents locaux et des personnes qui voyagent depuis les États voisins tels que le Texas et l’Oklahoma, où des restrictions importantes sont imposées sur l’avortement, a annoncé jeudi la gouverneure Michelle Lujan Grisham.

La construction de la clinique bénéficiera d’un financement public de 10 millions de dollars. mis de côté par le gouverneur en vertu d’un décret exécutif de 2022. Le Nouveau-Mexique possède l’une des lois les plus libérales du pays en matière d’accès à l’avortement.

Lujan Grisham, une démocrate en deuxième mandat qui ne peut pas se représenter en 2026, a réitéré son engagement à renforcer l’accès à l’avortement après la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé Roe v. Wade et révoqué l’accès universel à l’avortement.

« L’accès aux soins de santé reproductive devrait être un droit humain fondamental », a déclaré Lujan Grisham dans un communiqué. « Une fois achevée, cette clinique témoignera de l’engagement de notre État en faveur de la liberté de procréation des résidents du Nouveau-Mexique, ainsi que de ceux qui viennent de l’extérieur de l’État et qui ont besoin de ces soins. »

Le Nouveau-Mexique accompagne les États dirigés par les démocrates, de la Californie au New Jersey, qui soutiennent les efforts visant à renforcer les services et les protections en matière d’avortement.

Le New Jersey l’année dernière 15 millions de dollars attribués en prêts à taux zéro et en subventions aux établissements de santé qui fournissent des services d’avortement pour améliorer les installations et renforcer la sécurité. En 2022, Les législateurs californiens ont approuvé 200 millions de dollars de nouvelles dépenses pour renforcer les protections déjà solides de l’État en matière d’avortement.

L’annonce du gouverneur du Nouveau-Mexique remet la politique publique sur l’avortement au centre de l’attention à l’approche des élections générales de novembre, alors que l’ensemble de la législature de l’État est en lice pour sa réélection tandis que les démocrates défendent leurs majorités à la Chambre des représentants et au Sénat.

Les candidats républicains à un siège au Sénat américain et à un district pivot du Congrès dans le sud du Nouveau-Mexique ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas une interdiction fédérale de l’avortement, au milieu de publicités politiques soutenues par les démocrates qui soulignent le potentiel de nouvelles restrictions fédérales.

En 2021, les législateurs de l’État du Nouveau-Mexique ont abrogé une loi dormante de 1969 qui interdisait la plupart des procédures d’avortement en tant que délits, garantissant ainsi l’accès. Mais l’opposition à l’avortement est profondément ancrée dans les communautés du Nouveau-Mexique situées le long de la frontière avec le Texas, qui a l’une des interdictions les plus restrictives aux États-Unis

Plusieurs villes et comtés du Nouveau-Mexique ont approuvé des ordonnances interdisant l’avortement qui sont en attente pendant que la Cour suprême de l’État évalue si les gouvernements locaux ont le droit de soutenir les restrictions fédérales sur l’avortement en vertu d’une loi. Le droit américain du XIXe siècle qui interdit l’expédition de médicaments et de fournitures d’avortement.

On ne savait pas quand la nouvelle clinique de Las Cruces ouvrirait pour fournir des services allant des avortements médicaux et procéduraux à la contraception, aux dépistages du cancer du col de l’utérus et à l’éducation sur les adoptions.