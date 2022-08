Début de la construction du premier musée de la Garde côtière américaine

NEW LONDON, Conn. (AP) – La construction d’un musée national tant attendu qui rendra hommage à la Garde côtière américaine est sur le point de commencer.

Une cérémonie spéciale de pose de la quille, un terme généralement utilisé pour célébrer la construction d’un cutter, a eu lieu vendredi sur le site riverain du musée à New London, Connecticut, à environ 40 miles au sud de Providence, Rhode Island.

Cela vient après que 50 millions de dollars aient été inclus dans le budget fédéral de 2022 pour le projet, de l’argent qui, selon le représentant américain Joe Courtney, D-Conn., a une “construction turbocompressée” de la structure de 80 000 pieds carrés.

La Garde côtière et la Force spatiale sont les deux seules branches de l’armée américaine sans leurs propres musées. Une installation honorant la Garde côtière a été proposée pour la première fois en 2001, mais le projet a été retardé au fil des ans, en raison de problèmes de financement et d’autres problèmes. L’Académie de la Garde côtière est située à New London.

Le nouveau musée, qui comprendra des expositions immersives et interactives, devrait ouvrir ses portes en 2024.

“Ce musée préservera et honorera le patrimoine, les traditions et l’histoire de la Garde côtière américaine – et le service des défenseurs de la nation et des hommes de main des mers”, a déclaré la représentante américaine Rosa DeLauro, D-Conn.

The Associated Press