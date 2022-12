Début de la construction du Centre national des lois autochtones de 27 millions de dollars de la Colombie-Britannique

La construction du National Centre for Indigenous Laws à l’Université de Victoria a commencé.

Le centre sera relié à l’édifice Murray et Anne Fraser et comprendra des amphithéâtres publics, des bureaux pour les professeurs et le personnel, des salles de classe, des salles de réunion et une salle pour les aînés.

Le projet devrait coûter 27,1 millions de dollars. La province fournit 13 millions de dollars, le gouvernement fédéral verse 9,1 millions de dollars et 5 millions de dollars proviennent de la Law Foundation of British Columbia.

« Cette structure physique représente un sanctuaire où nos lois, qui nous permettent d’être des peuples, seront en sécurité, et où les étudiants autochtones et non autochtones apprendront ces lois, créant ainsi les bases d’un Canada multijuridique », a déclaré le Dr Val Napoleon, professeur à l’Université de Victoria et président de la Law Foundation of Indigenous Justice and Governance.

Le centre abritera le premier diplôme conjoint en ordres juridiques autochtones et en common law canadienne.

Les travaux devraient être terminés en 2024.

