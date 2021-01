Le Brésil, l’un des pays les plus touchés par Covid-19, a lancé lundi sa campagne de vaccination de masse. Tous les jabs disponibles seront distribués entre les états fédéraux du pays.

Le Brésil a décidé de commencer sa campagne de vaccination plus tôt que prévu, peu de temps après que le régulateur national de la santé, Anvisa, a déclenché une utilisation d’urgence des vaccins de Sinovac en Chine et d’AstraZeneca en Grande-Bretagne. Le déploiement du vaccin devait initialement commencer le 20 janvier, mais a été accéléré en raison des appels répétés des gouvernements locaux pour accélérer le processus.

Annonçant le lancement de la campagne de vaccination, le ministre brésilien de la Santé, Eduardo Pazuello, a déclaré que tous les vaccins disponibles seraient immédiatement distribués aux États fédéraux du pays. L’aviation de transport militaire sera impliquée dans la distribution pour assurer des livraisons rapides des jabs.

«Après avoir écouté les gouverneurs, nous sommes parvenus à la décision qu’aujourd’hui nous continuerons de distribuer tous les vaccins aux États, tous» Pazuello a déclaré, appelant le lancement de la campagne de vaccination un «Moment historique» pour le pays.

Aussi sur rt.com Les informations selon lesquelles le Brésil a rejeté le vaccin russe Covid-19 sont « inexactes », déclare le sponsor du Spoutnik V, après un échec d’approbation

Jusqu’à présent, le Brésil a acheté environ cinq millions de doses du vaccin chinois Sinovac, qui seront distribuées proportionnellement entre les États.

Le Brésil est le troisième pays le plus touché par le coronavirus au monde. Avec son nombre d’infections au Covid-19 approchant la barre des 8,5 millions, son bilan n’est dépassé que par les États-Unis et l’Inde. Le Brésil a également connu des taux de mortalité élevés, avec plus de 200000 personnes succombant au coronavirus. En ce qui concerne le nombre de morts, c’est à la deuxième place avec des chiffres absolus pires enregistrés uniquement aux États-Unis.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!