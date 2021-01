L’Inde a lancé samedi l’une des campagnes nationales les plus ambitieuses et complexes de son histoire: le déploiement de vaccins contre le coronavirus à 1,3 milliard de personnes, une entreprise qui s’étendra des régions périlleuses de l’Himalaya aux jungles denses de la pointe sud du pays.

La campagne se déroule dans un pays qui a signalé plus de 10 millions d’infections à coronavirus, le deuxième plus grand nombre de cas après les États-Unis, et plus de 150000 décès, le troisième plus grand nombre au monde. Environ 300 000 travailleurs de la santé devaient recevoir les vaccins samedi, puis des millions d’autres travailleurs de la santé et de première ligne d’ici le printemps.

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé samedi la campagne de vaccination en prononçant une allocution télévisée en direct, alors que 3 000 centres à travers le pays étaient sur le point de vacciner une première série d’agents de santé.

«Tout le monde se demandait quand le vaccin sera disponible», a déclaré M. Modi. «Il est disponible maintenant. Je félicite tous les compatriotes à cette occasion.