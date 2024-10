Début de la campagne de vaccination contre le choléra au Soudan

KHARTOUM, 19 octobre (Xinhua) — Le ministère soudanais de la Santé a déclaré samedi qu’une campagne de vaccination ciblant plus de 1,4 million de personnes contre le choléra avait débuté dans l’est et le nord du pays.

« Une série de mesures de réponse à l’épidémie de choléra en cours a été lancée ce (samedi) matin dans trois Etats, dont le Nil (au nord du Soudan), Kassala et Gedaref (à l’est du Soudan) », a indiqué le ministère dans un communiqué.

La campagne vise à vacciner 1.407.546 personnes âgées d’un an et plus et se poursuivra jusqu’à jeudi, précise le communiqué.

« La campagne est l’une des interventions visant à réduire la charge de morbidité et le degré de risque, ce qui limite à la fois les infections et les décès », a déclaré Amal Mahmoud, représentante du département de la santé du ministère, dans le communiqué.

Par ailleurs, Ismail Al-Adani, directeur du programme élargi de vaccination au ministère, a déclaré que davantage de doses de vaccin contre le choléra arriveraient le 24 octobre.

Le ministère a annoncé le 5 octobre avoir reçu 1,4 million de doses de vaccin contre le choléra fournies par l’organisation internationale GAVI, l’Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Le Soudan a été ravagé par un conflit meurtrier entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide qui ont débuté à la mi-avril 2023. Depuis le déclenchement du conflit, des maladies épidémiques telles que le choléra, le paludisme, la rougeole et la dengue se sont propagées, entraînant à des centaines de morts.

Le ministère soudanais de la Santé a signalé jusqu’à présent 25 037 cas de choléra et 702 décès associés.

Vendredi, l’UNICEF a averti sur la plateforme de médias sociaux X que 3,1 millions de personnes, dont 500 000 enfants de moins de 5 ans, couraient un risque de contracter le choléra au Soudan. Article final