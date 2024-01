Début d’année électrisant dans le handball : deux nouvelles qualifications pour Paris et 14 billets pour la Coupe du Monde

70 minutes de bataille et titre européen pour la France. Crédit. Fédération Européenne de Handball

A un moment rare dans le handball et le sport, l’attente lors de la dernière journée du Championnat d’Europe de handball a atteint la même dimension entre le match pour la troisième place et la finale. L’Allemagne, pays hôte, et la Suède, grand vainqueur de la compétition, ont débuté dimanche avec le billet pour Paris et le podium en jeu. Le Danemark et la France, déjà assurés de la place olympique en étant respectivement champion du monde et hôte, ont ensuite réédité les finales olympique et mondiale.

Et l’actuel champion olympique viendra également aux Jeux sur son territoire en tant que monarque européen. En prolongation, l’équipe de France a battu les Danois 33-31 et célébré à Cologne. La seule place olympique du championnat était détenue par l’équipe suédoise. Dominateur au tableau d’affichage tout au long du match, il a condamné les Allemands à jouer les qualifications pré-olympiques période avec un score de 34 à 31.

La seizième édition a été à guichets fermés lors du tour final, devant une audience en direct de plus de 45 millions de spectateurs et a été décrite par Michael Wiederer, président de la Fédération européenne de handball (EHF), comme « la meilleure de l’histoire du championnat ».

Egypte n’a pas déçu son statut de favori de la compétition continentale africaine. Le maintenant triple champion et vainqueur de quatre des cinq dernières éditions, crié champion invaincu au Caire devant son peuple, place une couronne derrière la Tunisie (10) et représentera l’Afrique aux Jeux Olympiques pour la huitième fois, en plus d’avoir assuré sa place au Championnat du monde 2025 aux côtés de l’Algérie, vice-championne, de l’équipe tunisienne (terminée troisième), du Cap-Vert (quatrième) et de la Guinée (cinquième).

L’Égypte a terminé à la quatrième place à Tokyo 2020. Va-t-elle répéter ou s’améliorer à Paris 2024 ? Crédits : Conpédation Africaine de Handball

Lors du Championnat d’Asie organisé à Bahreïn, Le Qatar a remporté le sixième trophée consécutif – la plus longue séquence de conquêtes de l’histoire de la compétition – après avoir battu le Japon 30-24 dans la définition. Les deux finalistes, Bahreïn (troisième) et Koweït (quatrième), se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du monde. Japonen octobre 2023, avait obtenu la seule place directe pour Paris 2024un événement au cours duquel Le Qatar sera absent.

Une semaine plus tôt et à l’autre bout du globe, Brésil, dirigé par un Rudolph Hackbarth implacable, avait riposté contre l’Argentine, le bourreau de la finale panaméricaine et du ticket olympique à Santiago 2023, en les battant 28 à 26 lors du dernier et décisif match du Championnat sud-américain. Aux côtés du Chili, le Danemark, la Norvège et la Croatie ont également signé leur place pour la Coupe du monde.

Le Qatar ne s’est pas qualifié pour Paris car il a terminé quatrième du classement asiatique. Crédits : Fédération Asiatique de Handball.

Les six places olympiques encore vacantes seront décidées lors des trois jeux pré-olympiques en mars. Se déroulant entre le jeudi 14 et le dimanche 17 et avec des lieux à confirmer prochainement, chaque qualification attribuera deux billets. L’Espagne, la Slovénie, Bahreïn et le Brésil participeront au premier, l’Allemagne, la Croatie, l’Algérie et l’Autriche au deuxième et la Norvège, la Hongrie, le Portugal et la Tunisie au troisième.

A Paris, les tournois masculin et féminin débuteront le jeudi 25 juillet., la veille de la cérémonie d’ouverture, et se terminera le dimanche 11 août, quelques heures après l’extinction de la flamme olympique. Les deux compétitions joueront leur phase préliminaire à l’Aréna Sud 6 à Parisavant de déplacer leur dernière étape, à partir des quarts de finaleau stade polyvalent Pierre Mauroy de la ville de Lille.