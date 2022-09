Débris, ordures et ours – Kelowna Capital News

Le personnel de l’aéroport de Kelowna a parcouru le tablier de la compagnie aérienne, à la recherche de déchets et marquant la fin de la semaine de la sécurité.

La Semaine de la sécurité dans les aéroports canadiens, dirigée par le Conseil des aéroports du Canada, est une initiative dirigée par l’aéroport pour promouvoir des pratiques de travail saines et sécuritaires parmi les employés et les partons de l’aéroport.

Le personnel de YLW a enfilé des gilets de sécurité et s’est rendu sur le tarmac le 16 septembre pour démontrer l’importance des promenades régulières de débris d’objets étrangers (FOD).

Phillip Elchitz, directeur principal, Opérations aéroportuaires, YLW, a déclaré que bien que les vérifications du tarmac soient obligatoires toutes les 12 heures, le personnel de Kelowna a des bottes au sol, vérifiant les FOD, toutes les six heures.

En règle générale, ils trouvent des débris de construction, des pièces d’avion, des morceaux de bagages cassés et des ordures.

Parfois, la faune interfère avec les opérations aériennes.

“Un bébé ours a en fait escaladé notre clôture de dix pieds, avec du fil de fer barbelé, et est arrivé sur l’aérodrome”, a déclaré Elchitz.

L’ours a été rapidement éliminé par le programme de la faune.

