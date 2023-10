Débris et restes humains récupérés du submersible Titanic d’OceanGate

La Garde côtière américaine a récupéré ce qu’elle pense être des restes humains liés au navire OceanGate Titan.

Le submersible a implosé en juin, alors qu’il se dirigeait vers l’épave du Titanic.

L’épave est en cours d’analyse.

D’autres débris et restes humains présumés ont été récupérés dans un submersible privé qui s’est effondré de manière catastrophique en juin alors qu’il effectuait une mission sur le Titanic, ont indiqué les garde-côtes américains.

Les cinq personnes à bord du sous-marin de plaisance, nommé Titan et exploité par la société américaine OceanGate, ont été tuées lorsque le navire a implosé, ce qui se serait produit lors de sa descente le 18 juin.

L’échec du sous-marin a été confirmé le 22 juin, mettant fin à une mission de sauvetage de plusieurs jours qui a captivé le monde entier.

La Garde côtière a lancé son enquête de plus haut niveau, appelée Commission d’enquête maritime, sur l’accident.

« Les ingénieurs en sécurité maritime du Marine Board of Investigation (MBI) de la Garde côtière ont récupéré et transféré les débris et les preuves restants du submersible Titan du fond marin de l’océan Atlantique Nord » le 4 octobre, ont indiqué mardi les garde-côtes américains dans un communiqué.

« Des restes humains présumés supplémentaires ont été soigneusement récupérés dans les débris de Titan et transportés pour analyse par des professionnels de la santé américains », ajoute le communiqué.

Des épaves et des restes humains présumés ont également été retrouvés fin juin.

La Garde côtière a déclaré qu’elle se coordonnait avec le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis « et d’autres agences d’enquête internationales pour planifier un examen conjoint des preuves des débris récupérés du Titan ».

Les cinq hommes à bord du Titan étaient l’explorateur britannique Hamish Harding, l’expert sous-marin français Paul-Henri Nargeolet, le magnat pakistanais-britannique Shahzada Dawood et son fils Suleman, ainsi que Stockton Rush, PDG de l’opérateur du sous-marin OceanGate Expeditions.

Un champ de débris a été découvert à 500 mètres de la proue du Titanic, au large de Terre-Neuve.

Les victimes seraient mortes sur le coup lorsque le Titan, de la taille d’un SUV, a implosé sous la pression écrasante de l’Atlantique Nord à près de quatre kilomètres de profondeur.

Les garde-côtes américains et les autorités canadiennes ont lancé une enquête sur les causes de la tragédie, survenue après que le Titan a perdu le contact environ une heure et 45 minutes après avoir plongé dans l’océan.

Le Titanic a heurté un iceberg et a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural entre l’Angleterre et New York avec 2 224 passagers et membres d’équipage à son bord. Plus de 1 500 personnes sont mortes.

Il a été découvert en 1985 et est devenu un attrait pour les experts nautiques et les touristes sous-marins.