Débrayages, rassemblements, affrontements : la « guerre des mots » entre Israël et Gaza ébranle l’Université de Columbia | universités américaines

EÀ l’exception des fourgons de police vacillants qui tournaient au ralenti autour de l’Université de Columbia un soir récent, le campus ressemblait presque à une idylle de l’Ivy League, avec des étudiants passant devant l’architecture classique dans leur plus beau costume d’automne, serrant leurs tasses de café.

Pourtant, la présence visiblement renforcée en matière de sécurité est un signe que tout ne va pas bien en Colombie. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le mois dernier, des débats acharnés sur le conflit et la réponse américaine ont déchiré l’université, les étudiants s’affrontant dans des duels de déclarations, des rassemblements et des affrontements physiques occasionnels. Des centaines de professeurs se sont également impliqués.

La situation est acrimonieuse et ne montre aucun signe de ralentissement : un groupe de droite pro-israélien a déployé un camion près du campus avec un panneau d’affichage électronique révélant l’identité des étudiants que le groupe considère comme les « principaux antisémites de Colombie » ; un jeune de 19 ans a été accusé de crime de haine après avoir prétendument battre avec un bâton un étudiant placardant une affiche représentant un otage israélien détenu par le Hamas ; une croix gammée était trouvé dessiné dans une salle de bain; les étudiants portant des keffiehs ou des hijabs ont aurait été harcelé ; et un agent administratif anonyme de Columbia dit un journaliste d’une radio universitaire, lors d’un rassemblement, qu’il espérait que les manifestants pro-palestiniens « mourraient ».

Les étudiants de Colombie participent à un rassemblement de soutien à Israël tandis que d’autres étudiants manifestent en faveur de la Palestine le 12 octobre. Photographie : Spencer Platt/Getty Images

La dernière « guerre des mots », selon les termes d’une lettre ouverte, a commencé peu de temps après le massacre sanglant du 7 octobre au cours duquel le Hamas et d’autres groupes armés ont tué 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, et pris environ 240 otages. Après que des responsables de Columbia et de son université pour femmes affiliée, Barnard, aient envoyé par courrier électronique aux étudiants des messages d’inquiétude que certains étudiants considéraient comme ignorant la souffrance palestinienne, des groupes d’étudiants et de professeurs ont commencé à publier une série de déclarations contradictoires.

Les deux parties estiment que l’administration universitaire ne prend pas au sérieux leur point de vue – ni leurs préoccupations concernant leur sécurité physique. Les étudiants pro-palestiniens ont quitté un cours dispensé par Hillary Clinton pour protester contre ce qu’ils considèrent comme le parti pris pro-israélien de l’université ; En revanche, certains anciens étudiants juifs, qui ont accusé l’université d’être insuffisamment sensible à l’antisémitisme, ont commencé à publier en ligne des photos de leurs diplômes renversés.

Des controverses similaires ont divisé les universités à travers le pays, mais le discours en Colombie a été si bruyant qu’il a même atteint Israël. L’émission comique Eretz Nehederet (« Un pays merveilleux »), la réponse israélienne à Saturday Night Live, a récemment réalisé un sketch se moquant d’une université américaine appelée Columbia Untisemity. Dans une ambiance quelque peu tendue segmentdeux étudiants américains naïfs et radicaux-chic aux cheveux bleus et roses se vantent de leur soutien aux droits LGBTQH (« H ? » « Hamas »), puis interviewent un guérillero du Hamas dans un tunnel souterrain, dont les étudiants continuent de prendre la haine pour une admiration mutuelle. : invité à visiter l’Amérique, il répond : « Oui, ce sera génial. »

ÔLe 9 octobre, les doyens de différents collèges et départements de Colombie ont commencé à publier des déclarations sur la crise israélo-palestinienne. Collège d’arts libéraux de premier cycle de Colombie déploré « les horribles actes de violence et les pertes de vies humaines » en Israël et à Gaza. Les responsables palestiniens rapportent que la contre-attaque israélienne a jusqu’à présent tué jusqu’à 10 000 Palestiniens, dont beaucoup d’enfants.

Mais les messages envoyés par l’École d’ingénierie et de sciences appliquées et l’École d’études générales ne mentionnaient pas du tout les Palestiniens, et lorsque la présidente de Barnard, Laura Rosenbury, a tenté de remédier à la situation, elle a attisé encore davantage les flammes. « Je suis consternée et attristée de voir l’antisémitisme et l’antisionisme se propager à Barnard et en Colombie », a-t-elle écrit dans un communiqué. e-mail que certains étudiants accusaient d’assimiler la protestation légitime à la haine des Juifs.

Le lendemain du jour où un militant pro-palestinien aurait agressé un étudiant accrochant une affiche, des centaines d’étudiants ont participé simultanément à des rassemblements pro-israéliens et pro-palestiniens. Une administration nerveuse de l’Université de Columbia fermé le campus au public.

Véhicules de la police de New York devant le campus le 30 octobre. Photographie : Jeenah Moon/Reuters

Des policiers new-yorkais montent la garde lors des manifestations sur le campus. Photographie : Jeenah Moon/Reuters

À cette époque, plus de 20 groupes d’étudiants de Columbia ont approuvé un déclaration« L’oppression engendre la résistance », qui reconnaissait les « pertes tragiques subies à la fois par les Palestiniens et les Israéliens », mais déclarait qu’« il ne peut y avoir d’avenir de sécurité et de liberté pour tous les Israéliens et les Palestiniens sans tenir l’occupation israélienne responsable de ses actes et sans mettre un terme à l’occupation israélienne ». au statu quo intenable de l’apartheid et du système colonial israélien ».

Les signataires de la déclaration ont été soumis à ce qu’ils décrivent comme harcèlement et des représailles. Les étudiants « ont dû recourir à des avocats, ils ont eu peur d’aller en cours et ont été confrontés à des agressions physiques et verbales », a déclaré un étudiant de premier cycle qui a souhaité rester anonyme, ajoutant que les représailles se sont retournées contre lui : «[W]Nous voyons l’activisme et l’éducation pro-palestiniens se répandre sur tout le campus à un degré sans précédent.

La température sur le campus a continué de monter. Le 21 octobre, la présidente de LionLez, un club universitaire pour étudiants lesbiens et non binaires, est devenue impliqué dans la controverse après avoir annoncé un événement avec le message « C’est la PALESTINE LIBRE ici. Les sionistes ne sont pas invités », puis, dans un courriel fuité défendant son message précédent, elle écrit : « les juifs blancs sont aujourd’hui et ont toujours été les oppresseurs de tous les gens de couleur », « QUAND JE DISTE QUE L’HOLOCAUSTE N’ÉTAIT PAS SPÉCIAL, JE VEUX QUE » et « Les Israélites sont les nazis ».

Quelques jours plus tard, un certain nombre de professeurs de gauche et pro-palestiniens, préoccupés par le traitement réservé aux étudiants pro-palestiniens qui avaient signé la déclaration commune précédente, ont publié une lettre ouverte « pour défendre un débat vigoureux sur l’histoire et le sens de la guerre ». en Israël/Gaza ».

“Nous vous écrivons maintenant pour exprimer de graves inquiétudes quant à la façon dont certains de nos étudiants sont vicieusement ciblés par le doxing, l’humiliation publique, la surveillance par des membres de notre communauté, y compris d’autres étudiants, et les représailles de la part des employeurs”, ont déclaré les professeurs. a écrit. Ces « efforts visant à dissuader les discours autrement protégés sur le campus sont inacceptables ».

Bien que la lettre souligne que « la résistance armée d’un peuple occupé doit se conformer aux lois de la guerre, qui incluent l’interdiction de prendre intentionnellement pour cible des civils », elle ne mentionne pas le nom du Hamas, ni ses tactiques, et décrit l’attaque du Hamas comme une attaque terroriste. “action militaire”. Il caractérise « les événements du 7 octobre… [as] une réponse militaire d’un peuple qui a enduré pendant de nombreuses années une violence d’État écrasante et incessante de la part d’une puissance occupante », et comme « juste une salve dans une guerre en cours entre un État occupant et le peuple qu’il occupe ».

L’un des signataires, le professeur de sociologie Joseph Massad, avait publié un article paru dans la publication en ligne Electronic Intifada le lendemain de l’attaque, demandant si cela marquait « le début de la guerre de libération palestinienne ou encore une autre bataille dans la lutte interminable entre le colonisateur et le colonisé ». L’article décrit le massacre comme un spectacle « génial » et qualifie les Israéliens tués, dont beaucoup étaient des kibboutzniks de gauche, de « colons ». Il a également évoqué un « bilan humain horrible de toutes parts ». Des étudiants mécontents de son langage ont organisé une pétition appel pour le limogeage de Massad qui compte plus de 70 000 signatures.

Ensuite, un autre groupe de professeurs a publié un contre-lettre sur « la conversation sur le campus sur les atrocités du Hamas et la guerre en Israël et à Gaza ».

Columbia est l’une des nombreuses universités qui ont connu récemment des divisions. Photographie : Spencer Platt/Getty Images

« Nous éprouvons de la tristesse pour tous les civils qui sont tués ou souffrent dans cette guerre, y compris un si grand nombre à Gaza », ont écrit les signataires. « Pourtant, quoi que l’on pense du conflit israélo-palestinien ou de la politique israélienne, le massacre génocidaire du Hamas était un acte de terreur et ne peut être justifié, ni son véritable objectif obscurci par des euphémismes et des références obliques. Nous demandons à l’ensemble de la communauté universitaire de condamner sans ambiguïté l’attaque du Hamas.

Rashid Khalidi, professeur d’études arabes et éminent défenseur des droits des Palestiniens, était l’un des signataires de la précédente lettre pro-palestinienne. Il m’a dit que la lettre devait être comprise comme existant dans une atmosphère, en Colombie et aux États-Unis plus largement, qui est extrêmement hostile aux critiques d’Israël. Il estime également que la deuxième lettre du professeur a interprété à tort la première comme une défense du meurtre de civils.

« Est-ce que cela aurait pu être formulé différemment ? Oui », a déclaré Khalidi. « Est-ce que cela aurait dû être formulé différemment ? Peut-être.” Mais la lettre est le fruit d’un effort commun « rédigé à la hâte » pour défendre les étudiants, et « quiconque y voit un manifeste politique raisonné passe complètement à côté de l’essentiel ».

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Jack Halberstam, professeur d’études de genre qui a également signé la lettre pro-palestinienne, m’a dit : « J’ai signé la lettre en solidarité avec l’appel à une liberté d’expression protégée pour les étudiants sur le campus et pour résister à l’idée que toutes les critiques de Israël est antisémite. La lettre condamnait clairement les meurtres et la torture de civils par le Hamas, mais elle attirait également l’attention sur le contexte plus large dans lequel cette violence émerge.

Halberstam a ajouté : « J’ai reçu des courriels très laids depuis que j’ai signé la lettre du corps professoral et je suis consterné par le vitriol qui génère de tels courriels. Ces courriels me qualifient de « juif qui se déteste » et me disent que le Hamas n’hésiterait pas à me tuer étant donné que je suis transgenre. La teneur de ces courriels est épouvantable.

Matthew Waxman, un professeur de droit qui a signé l’accord pro-israélien…