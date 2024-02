Debra O’Connell ajoute la supervision d’ABC News en tant que présidente du groupe de presse et des réseaux pour Disney Entertainment

La vétéran de Disney, Debra O’Connell, a été élevée au nouveau rôle de présidente du groupe de presse et des réseaux de Disney Entertainment.

Dans le cadre de la restructuration, O’Connell ajoute ABC News à sa compétence existante qui comprend les stations de télévision appartenant à ABC et les responsabilités de P&L sur les réseaux de divertissement linéaires multiplateformes Disney, notamment ABC, Disney Channels, FX Networks, Freeform et National Geographic Channels. Elle continuera de relever de Dana Walden, coprésidente de Disney Entertainment.

Kim Godwin, président d’ABC News, rejoindra Chad Matthews, président des stations de télévision appartenant à ABC, pour faire rapport à OConnell.

“Debra est une excellente dirigeante qui a réussi à occuper un large éventail de postes de direction au sein de notre entreprise et connaît très bien le pouvoir extraordinaire d’ABC News et de ses journalistes de classe mondiale”, a déclaré Walden. « Ce nouveau rôle lui donne la supervision de toutes nos opérations linéaires, où elle sera en mesure d’optimiser nos marques emblématiques et de les guider vers l’avenir. J’ai hâte de la voir diriger ces équipes incroyablement talentueuses alors que nous bâtissons sur notre succès.

O’Connell, un vétéran respecté de The Walt Disney Company depuis 27 ans, a récemment occupé le poste de président des opérations commerciales de réseaux et de télévision pour DET.

Auparavant, O’Connell a dirigé WABC-TV New York en tant que présidente et directrice générale, où elle avait la responsabilité globale de la gestion de la station et de toutes ses activités auxiliaires ainsi que Vivez avec Kelly et Ryan. Sous sa direction, la série à succès de longue date est devenue le talk-show de jour syndiqué n°1 pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Dans ses précédents postes de direction, elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive, ventes et marketing, du groupe de ventes publicitaires consolidé de Disney|ABC ; président, Ventes nationales de télévision, stations de télévision appartenant à ABC ; et vice-président du marketing chez WABC-TV.

O’Connell est membre du conseil d’administration d’A&E Networks, de National Geographic Partners et de TVB, une association commerciale à but non lucratif représentant l’industrie américaine de la télévision locale.

“Je considère comme un privilège de défendre les meilleurs réseaux, la meilleure organisation de presse et les meilleures stations du monde, et je remercie Dana pour son leadership et sa confiance”, a déclaré O’Connell. “Je suis ravi de travailler avec Kim, Chad et ces équipes exceptionnelles sur des stratégies visant à servir nos téléspectateurs pour les années à venir.”